محمد صبحي يكشف تفاصيل "خناقته الشرسة" مع فاروق حسني: كنت قاسي عليه

كشف الفنان محمد صبحي تفاصيل ما أسماه بـ"خناقته الشرسة" مع وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، قائلًا إنَّ رأيه كان قاسيًا في الجرائد، واتصل به بعد 5 سنوات للاعتذار له، معترفًا بأنَّه "تعدى حدوده".

وأضاف "صبحي"، خلال حوار مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، "قولتله أنت قولت إن أزمة مصر في الإبداع والمبدعين، وإن دي حجة البليد، وإزاي تقول كدة، فلقيتك بتطلع من كام يوم وقولت عاوزيني أنا أخرج لكم أو أمثل، أنا وزير ثقافة أعملك الخريطة لكن أنت اللي بتبدع".

وتابع: "هذه الجملة لن أنساها، واعتذرت له فعلًا، وبعد كدة بقينا أصدقاء، هو رجل فنان صنع ثقافة وحرص على الهوية المصرية والآثار عشان كدة بكرمه"، مشيدًا بوزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم: "يكفي وقفتها في اعتصام وزارة الثقافة، وخرجت كل فرق الأوبرا على المحافظات".

وأشار إلى أنَّ بعض الأشخاص من الوسط الفني لا يستطيع الوصول لهم حتى من خلال النقابة لتكريمهم في الاحتفالية التي سيقيمها، تحت شعار "50 سنة فن"، في 18 ديسمبر الجاري، لافتًا إلى أنَّه من ضمن المكرمين: "هناء الشوربجي، وصلاح عبدالله وأحمد آدم، وسيمون، وسميرة عبدالعزيز وهاني رمزي، وأحمد وفيق"، وتكريم اسم سعاد نصر وزوجته الفنانة نيفين رامز.

ووجه "صبحي"، رسالة للفنانة عبلة كامل قائلًا: "مش عارف أوصلك وأنتي من أول الناس المكرمة وأتمنى نحظى بأنَّها تكون موجودة"، مبينًا أنَّه تواصل مع الفنانة شيريهان ولكنها متواجدة في فرنسا.