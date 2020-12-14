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فاروق حسني عن أغاني المهرجانات: أنا مع حرية التعبير

الوزير الأسبق: عندنا شباب مبدع.. و2011 أحدثت تغيرات كبيرة

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محمد عزالدين
04:23 ص | الإثنين 14 ديسمبر 2020
فاروق حسني

فاروق حسني

قال الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، إنه لا يسمع أغاني المهرجانات، "سمعتها بس طشاش"، ولكنه مع حرية التعبير أيا كان، لأن لمثل هذا النوع من الأغاني له جمهوره، بجانب الأغاني الأخرى ذات قيمة.

وأضاف "حسني"، خلال لقاء ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن المواطن المصري تغير بشكل كبير قبل وبعد 2011، لأن ما حدث كانت حالة انتقالية اجتماعية كاملة، "قلبت علينا أشياء كثيرة جدا، وجربنا فيها كل الأشياء".

وتابع: "حالة الهياج الاجتماعي والفوضى غيرت كتير وطلعت حاجات كتير وعودت شباب صغير على أنه يشتغل بالفوضى ووجد إن الفوضى دي بتعطي له حاجة".

وعن انخفاض أعداد الموهوبين والمثقفين، قال: "كل حتة فيها نفس الإشكال، وكل زمن له ناسه، والظروف بتخلق الحكاية دي، ولما نشوف الدول الكبيرة نجد في فترة زمنية عندهم مغنيين وشعراء ومؤلفين كبار، هي حقب زمنية، أما أحيانا إحنا في حقب تحاريق، والمجتمع بيساعد كدة، المفروض يبقى عارف ومدرك ومشجع، وبنكتشف دلوقتي شباب بيطلع رائع ومكنتش اتصور إن عندنا هذا القدر من الشباب المبدع في الفن التشكيلي أو النحت". 

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