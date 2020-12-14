بدء تلقي الطعون على مرشحي انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

بدأت مكاتب رعاية الشباب بالجامعات الحكومية والخاصة، منذ قليل، تلقي الطعون من قبل الطلاب على زملائهم المرشحين بانتخابات الاتحادات الطلابية 2020، وذلك بعد إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين، علن أن تُفحص غداً تمهيداً للإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين الأربعاء المقبل.

ووفقاً للائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017، نصت المادة 17 على: "لكل ذي مصلحة الطعن على المرشحين في أول يوم عمل تال لإعلان قائمة أسماء المرشحين بموجب طلب كتابي يسلم باليد للجنة المشرفة على الانتخابات بالجامعة أو الكلية او المعهد، على أن يتسلم صورة ضوئية من هذا الطلب ممهورة بتوقيع الموظف المختص بذلك".

اللائحة الطلابية: يجب تمتع الطالب المتقدم للترشح بسمعه طيبة

وتستعرض " الوطن" في النقاط التالية أبرز الأسباب التي يتم تقديمها في الطعون ضد المرشحين في الانتخابات:

- ألا يكون الطالب ذو سمعة طيبة بين أصدقائه.

- أن يخفي على اللجنة حقيقة رسوبه في أحد المواد الدراسية.

- ألا يكون له نشاط طلابي أو دور في خدمة ومعاونة زملائه.

- أن يكون موقع عليه عقوبة خارج الجامعة.

- أن يكون منتمياً لأحد التنظيمات أو الأحزاب المنافية والمعادية لحقيقة وطبيعة الحرم الجامعي.

أما اختصاصات مجلس الاتحاد، فتتمثل في:

- وضع السياسات العامة للأنشطة الطلابية و اليات التنفيذ والمتابعة لكل منهما.

- إقرار خطط وبرامج عمل لجان الأنشطة التابعة للاتحاد وتنسيق العمل فيما بينها.

- المشاركة في وضع خطط التدريب وصقل المهرات الطلابية.

- اقتراح الموازنة السنوية للاتحاد، وتوزيع الاعتمادات المالية على اللجان.

- اقتراح المواعيد التفصيلية للانتخابات، واعتمادها من السلطة المختصة.

- متابعة جودة الخدمات المقدمة للطلاب، ورفع تقارير عنها للسلطات المختصة بالجامعة في حال حدوث أي مشكلات أو قصور في تأدية تلك الخدمات للطلاب.