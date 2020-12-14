غدا.. بدء الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي في العربي والأحياء

أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع استعداداتها النهائية لانطلاق الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي إلكترونيا، حيث تبدأ الامتحانات صباح غدا الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر الجاري، بمادتي اللغة العربية والأحياء.

وأكدت وزارة التعليم، أنه سيتم عقد امتحاني اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا يوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر، والخميس 17 ديسمبر مادتي الرياضيات واللغة الأجنية الثانية، أما يوم السبت الموافق 19 ديسمبر فالطلاب سيمتحنون مادتي الفلسفة والمنطق والفيزياء، على أن تنتهي الامتحانات يوم الأحد 20 من الشهر الجاري بمادتي التاريخ والكيمياء.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أسئلة الاختبارات التجريبية ستكون مبسطة، وتشمل الأجزاء التي تم دارستها منذ بداية العام الدراسي وحتى موعد الامتحانات المقرر لها غدا الثلاثاء.

وأكد شوقي، لـ"الوطن"، أن الطلاب سيكون لهم مطلق الحرية في أداء الامتحانات سواء من المنزل أو المدرسة أو أي مكان أخر، كما أن هناك مهلة لأداء الامتحان وفقا للجدول المعلن منذ الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساء، أي لمدة 12 ساعة كاملة يوميًا دون التقيد بزمن معين.

وأضاف أن تعميم الامتحانات إلكترونيا على جميع المراحل التعليمية ليس الآن، مشيرا إلى أن العام الدراسي الجديد يسير بخطوات ثابتة ولا يوجد أى أزمات تؤثر على سير اليوم الدراسي.

تجربة للطلاب للتأقلم على التابلت

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أكد أن الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي ما هو إلا تجربة للطلاب للتأقلم على التابلت والتعرف على شكل الأسئلة الجديدة وكذلك اختبار قدرة الشبكات والوقوف على أي مشكلات.

ونوها وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك أمس، إلى أن حدوث أى مشكلة لا يستدعي أى توتر لأن اكتشاف المشكلات هو هدف الامتحان التدريبي، ولا يوجد درجات ولا داعي للخوف لأنه ليس امتحان بالمعنى السائد وأنما "تدريب فقط"، ولذلك سمحنا بدخول الامتحان من أى مكان (المدرسة أو المنزل) وكذلك في أى وقت من 9 صباحا إلى 9 مساء.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الفائدة الكبرى من هذه الفرصة التدريبية تتأتى من الاعتماد على النفس وعدم اللجوء إلى أى عمل جماعي.