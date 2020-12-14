الحكومة تطلب حصر الوظائف الشاغرة: بشرى سارة لربع مليون خريج

كشف مصدر حكومي مطلع، عن أنّ وزارة المالية خاطبت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للاستعلام عن الوظائف الشاغرة الدرجات الوظيفية والمالية الشاغرة في نحو 817 جهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة.

بادرة أمل للخريجين لسد العجز في الوظائف الشاغرة

وأضاف المصدر أنّ هذه الخطوة من جانب الحكومة، تُعتبر بادرة أمل وبشرى سارة وتمهيدا لـ تعيينات جديدة لنحو 250 ألف خريج من جميع المؤهلات الدراسية، تستعين الحكومة بهم لسد العجز في بعض الجهات التي خلت فيها درجات وظيفية، بخروج نحو 250 ألف موظف على المعاش خلال العام المالي الماضي 2019-2020، وخلو درجاتهم الوظيفية والمالية في كافة التخصصات.

القانون حدد التعيينات من خلال إجراء مسابقتين في يناير ويوليو سنويا

وأوضح المصدر أنّ هذه الخطوة تعتبر بشرى سارة، لأنها ربما تكون تمهيدا من الحكومة لاتخاذ أول قرار من نوعه في ظل تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، للإعلان عن مسابقة تعيينات في يناير التي نص عليها القانون، حيث يكون التعيين في أي وظيفة حكومية من جهات الجهاز الإداري للدولة، من خلال الاعلان عن مسابقتين في يناير ويوليو من كل عام، يتولى الإشراف عليهما الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، سواء بالإعلان عنهما أو وضع الاختبارات للمتقدمين للوظائف.

يذكر أنّ آخر الإحصاءات بشأن أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تشير إلى أنّ عددهم نحو 6.4 مليون موظف، قبل حذف 250 ألف تمت إحالتهم للمعاش.

وكانت آخر تعيينات شهدتها الجهات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة، تعيين أوائل الخريجين والحالين على درجات الماجستير والدكتوراة في عام 2015، أعقبها تعيين نحو 5 آلآف من ذوي الاحتياجات الخاصة، تم توزيعهم حسب درجات إعاقتهم على الجهات الحكومية

وكان الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أكد في تصريحات سابقة لوسائل الإعلام، أنّ التعيينات في الحكومة يجب أن تتم وفقا للاحتياجات الحقيقية؛ لافتا الى أنّه كان في السابق تقوم الجهات جميعها بتعيين خريجين ثم تبحث لهم عن وظائف، وهذا وضع غير محمود.