إنشاء 3 مدارس وإدارة تعليمية بتكلفة 3 ملايين جنيه بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال إنشاء وتطوير مبني الإدارة التعليمية و3 مدارس بمركز ومدينة كفر صقر، بتكلفة إجمالية 30 مليون و100 ألف جنيه، مشيراً إلى تنفيذ عدد 118 مشروعًا لإنشاء وتطوير 114 مدرسة تضم 2049 فصلًا دراسيًا و4 إدارات تعليمية بتكلفة 987 مليون و319 ألف جنيه بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية، في تصريح صحفي، اليوم، أن الدولة تولي إهتماما كبيراً ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وخاصة قطاع التعليم ‏وذلك من خلال إنشاء واقامة مدارس جديدة وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الاجواء المناسبة وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وشدد على مدير هيئة الأبنية التعليمية بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافه الاعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، مؤكدا علي ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجه الثانية لفيروس كورونا المستجد والزام العمال بارتداء الكمامات الواقية خلال اوقات العمل بالإضافة إلي إجراء اعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظا علي صحة وسلامة الجميع .

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه جاري تنفيذ أعمال إنشائية ما بين ( جديد وإحلال جزئي ) لعدد 3 مدارس لإضافة 42 فصلا جديدا ‏وبتكلفة 21 مليون و 600 ألف جنيه شملت تلك الاعمال إنشاء جديد لمدرسة آل لاشين للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصلا دراسيا وبتكلفة 6 ملايين و 900 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة محب منصور الاحمدي للغات لإضافة 14 فصل وبتكلفة 7 مليون و 800 ألف جنيه واحلال جزئي لمدرسة الامام علي الابتدائية لتطوير ورفع كفاءة 17 فصل وبتكلفة 6 مليون و 900 ألف جنيه، ، بالإضافة إلي إنشاء جديد لإدارة كفر صقر التعليمية بتكلفة 8 مليون و 500 ألف جنيه.

وأضاف مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه تم الانتهاء من أعمال الاحلال الكلي لعدد 6 فصول بمدرسة الرباعي الإعدادية بمركز ومدينة كفر صقر بتكلفة مالية بلغت 4 مليون و300 ألف جنيه.