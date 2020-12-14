فيديو.. الأرصاد: طقس غير مستقر وأمطار على القاهرة غدا وبعد غد

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الطقس هذه الأيام غير مستقر، وتم التنويه عن هذه الحالة التي بدأت الأحد الماضي وتستمر حتى الأربعاء، شارحا أنّ حالة عدم الاستقرار ممثلة في ارتفاع درجات الحرارة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.

وأضاف شاهين، خلال حديثه مع ميرنا عادل، مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أنّ درجات الحرارة العظمى وصلت على القاهرة لـ27 درجة مئوية وهي درجات حرارة مرتفعة عن معدلاتها الطبيعية بنحو 3 و4 درجات مئوية، إضافة لنشاط الرياح وإثارة الرمال والأتربة على القطاع الغربي، وانتقلت لمناطق من القاهرة خاصة الأماكن المكشوفة والصحراوية والمدن الجديدة، التي شهدت انخفاضا للرؤية الأفقية أمس.

وتابع شاهين أنّه مع بداية اليوم انخفضت درجات الحرارة، وسيكون الانخفاض ملحوظا بنحو 4 درجات، ومتوقع أن تتراوح درجات الحرارة اليوم، بين 23 و22 درجة على القاهرة، وهو مؤشر لتغير الكتلة إلى حد ما، مشيرا لنشاط الرياح على أغلب مدن ومحافظات شمال البلاد، سواء السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وكل هذه الأماكن ستتأثر من الرمال التي تأتي من الصحراء الغربية، ما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية وإثارة الرمال والأتربة.

وأشار شاهين إلى سقوط أمطار على المناطق الغربية من البلاد، سواء السلوم ومطروح وسيدي براني، وبدأت منذ قليل على الإسكندرية ومناطق من شمال الوجه البحري، وكل هذا سببه استعداد الكتلة الهوائية للتغيير من جنوبية غربية لشمالية غربية، وستكون الكتلة رطبة ومصاحب لها أمطار الفترة المقبلة.

وكشف شاهين أنّه من المتوقع أن يكون يومي الثلاثاء والأربعاء، هما ذروة حالة عدم الاستقرار من حيث سقوط الأمطار، مشيرا إلى أنّ نشاط الرياح والأتربة مستمر على القاهرة.

وأوضح شاهين أنّ محافظة الإسكندرية أمطارها متوسطة الشدة، ومع دخول ساعات الليل متوقع أن تكون الأمطار متوسطة الشدة، لكن يومي الثلاثاء والأربعاء متوقع أن تكون أمطار الإسكندرية من غزيرة لمتوسطة.