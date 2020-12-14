استبعاد مدير مدرسة ببنها وإحالته للتحقيق: جمع عدد من الطلاب في فصل واحد

قرر عبد الرحمن فتح الباب، مدير عام إدارة بنها التعليمية، إحالة مدير مدرسة "دجوي" الثانوية المشتركة، للتحقيق الفوري واستبعاده لديوان عام الإدارة، لحين الانتهاء من التحقيقات، بعد قيامه بتجميع طلاب الصف الأول الثانوي داخل فصل واحد دون مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

وكان "فتح الباب" فاجأ مدرستي "دجوي الثانوية المشتركة، ومؤسسة دجوي الإبتدائية المشتركة" التابعتين لإدارة بنها، بزيارة صباحية في إطار سلسلة جولاته الميدانية المستمرة على مدارس الإدارة، للتأكد من انضباط العملية التعليمية بناءًا على تعليمات الدكتور سيد الفيومي ، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية.

وفوجئ مدير عام الإدارة، أثناء جولته بمدرسة دجوي الثانوية المشتركة، بتجميع طلاب الصف الأول الثانوي، داخل فصل واحد، وجلوسهم متجاورين بالمقاعد، دون مراعاة شروط التباعد، علاوة على عدم ارتداء الطلبة للكمامات، ما ينذر بكارثة تفشي فيروس كورونا.

وشدد فتح الباب على ضرورة رفع مستوى النظافة والانضباط، داخل المدارس، وتطبيق التباعد بين الطلاب، وارتداء الكمامات وتطهير الفصول والقاعات بالمطهرات والكلور، حفاظا على سلامة الطلاب والعاملين بالمدرسة.

فيما تفقدت سماح إبراهيم، وكيل المديرية إدارة الخصوص التعليمية، مدرسة الخصوص الثانوية بنات لمتابعة سير العملية التعليمية، وأكدت علي ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتفقدت الفصول والمعامل وحجرات الأنشطة وشددت علي ضرورة التباعد بين الطلاب في الفصول.