الأرصاد: أمطار متوسطة على القاهرة والوجه البحري حتى الصعيد الأربعاء

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة لغزيرة على السواحل الشمالية، وأمطار متوسطة على محافظات الوجه البحري مع مساء الغد، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالقاهرة.

وأضافت شاكر، خلال حديثها لشاشة "إكسترا نيوز"، أنّ فرص سقوط الأمطار على القاهرة تزيد يوم الأربعاء، وتكون متوسطة، مع استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وتمتد لبعض محافظات شمال الصعيد.

وأوضحت أنّ محافظة الإسكندرية تعرضت للعديد من حالات عدم الاستقرار على مدار فصل الخريف، وتعطلت الدراسة، مشيرة إلى أنّ موجة عدم الاستقرار التي تتعرض لها البلاد ستتأثر بها محافظة الإسكندرية غدا، وتكون الأمطار من متوسطة لغزيرة، ومن الوارد أن يكون هناك تراكمات للمياه خاصة على الإسكندرية والسلوم ومطروح وتمتد لمحافظات الوجه البحري، سواء كفر الشيخ أو البحيرة والدقهلية.

وتابعت شاكر أنّ الأمطار ستكون متوسطة على محافظات الوجه البحري والقاهرة، ولن تكون معطلة للأنشطة اليومية، مناشدة المواطنين بمتابعة النشرات اليومية على الموقع الرسمي للهيئة، والبعد عن مايثار على مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات، وارتداء الملابس الشتوية وعدم تخفيف الملابس، والقيادة بهدوء أثناء العواصف الترابية المثيرة للرمال والأتربة وتحجب الرؤية، وأثناء سقوط الأمطار في المناطق التي متوقع سقوط الأمطار بها.