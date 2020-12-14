الفارق 40 عاما.. 5 معلومات عن الزوجة الأخيرة للداعية محمد حسين يعقوب

تصدر اسم الداعية محمد حسين يعقوب، الأكثر تداولا في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ليصبح في مرمى سخرية النشطاء، بعد أن زج أحد المغردين باسم الداعية في منشور ساخر.

يعود أصل الهاشتاج إلى تغريدة لشاب يقول: "خاطب بنت جميلة ودكتورة وبنت ناس محترمة، بس جسمها مليان شوية، أوي، بس مش دي المشكلة، أنا بافكر أفسخ الخطوبة دي، خايف جداً يكون عندها مناطق من السودة والأماكن الغامقة، وأنا حابب زوجتي بيضة زي الشيخ محمد حسين يعقوب، بس خايف مالاقيش زيها أعمل إيه؟!".

وأوضح مصدر فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الشيخ لديه ازدواجية وتناقض في موقفه الفكري من المرأة، إذ يرى في حديثه أمام متابعيه أن نساء الدنيا "فالصو"، والجمال الحقيقي في الحور العين، وفي الوقت نفسه يتزوج الفتاة تلو الأخرى، فلا يمر أكثر من شهرين إلا ويتزوج الجديدة.

وقال الداعية محمود الرضواني، إن "يعقوب"، يعيش حالة من الهوس بالزيجات المستمرة، خصوصًا من الفتيات البكر، لدرجة أن عدد زيجاته وصل إلى 22 قبل 7 سنوات، كما أنه رغم تجاوزه سن الستين إلا أنه تزوج مؤخراً بزوجة جديدة.

وفي التقرير التالي تتسعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن الزوجة الأخيرة للداعية محمد حسين يعقوب:

- فتاة في العشرينات من عمرها "اعتاد الشيخ على اختيار الزوجة الرابعة بكراً بغرض المتعة، وفي الغالب لا يفكر فى الإنجاب منها، بينما تكون الزوجات الثلاث الأولى هن الأساسيات".

- تزوجها الداعية منذ شهور قليلة.

- الفارق بين عمريهما نحو 40 سنة، إذ يبلغ عمر الشيخ 64 عاماً.

- طلّق الزوجة الرابعة التي كانت على ذمته لكي يتمكن من الزواج بها.

- تقيم معه فى فيلته بالسادس من أكتوبر "يختار الإقامة بها ليكون بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث مقر القنوات الفضائية".