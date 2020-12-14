الجيزة تعلن الحرب على الإشغالات في بولاق الدكرور وأوسيم والحوامدية

شنت محافظة الجيزة، بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة، حملة لتطهير شوارع ناهيا، وترعة الزمر، ومتفرعاتهم بحي بولاق الدكرور من الباعة الجائلين، وكل أشكال التعديات والإشغالات للمحال والمنشأت التجارية والأكشاك، التي كانت تتعدى على حرم الطريق العام، وتتسبب فى شكاوى يومية من المواطنين، لما تسببه من الإزعاج وعرقلة سير المارة والسيارات.

الحملات استهدفت تحقيق الانضباط والسيولة المرورية ورفع الإشغالات

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملات استهدفت تحقيق الانضباط ولإحداث سيولة مرورية، ولرفع الإشغالات ومتابعة مدى التزام المحال والمقاهي والمطاعم، بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق، وعدم التعدي على حرم الطريق العام.

وأشار إلى انه تم غلق وتشميع 13 محلا ومنشأة مخالفة، وإزالة الأكشاك المخالفة والتندات، وكل أوجه التعدي على حرم الطريق العام، لافتا إلى أن الشوارع كانت تعاني من تواجد الباعة الجائلين، والتعدى على الأرصفة، ما سبب الكثير من الإزعاج للسكان، وصعوبة للمارة، خاصة مع أهمية تلك الشوارع كمحاور مرورية هامة، مؤكدا إنه لن يسمح بأي مظهر من مظاهر التعدي على الشارع.

16 معدة متنوعة الحجم لرفع الإشغالات

الحملات التى تم تنظيمها، شهدت حضور اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ومدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، ومدير شرطة المرافق وإدارات الإشغالات، ورخص محلات والبيئة وصيانة الطرق والمرافق والإعلانات بحي بولاق الدكرور، حيث شاركت نحو 16 معدة متنوعة الحجم، لرفع الإشغالات والمخلفات الناتجة عن أعمال الإزالة.

أكد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز، بضرورة الاستمرار في المتابعة الدقيقة على مدار اليوم، لتطبيق الضوابط والاشتراطات الصادرة، فضلاً عن مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي.

التصدي بكل حسم لأي مخالفة

ووجه محافظ الجيزة، بضرورة التصدي بكل حسم مع أي مخالفة، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات وعدم التهاون في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإدارى للمحال والمنشآت التي تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة، مشيرا إلى أنه تم تشميع وغلق عدد 17 منشأة متنوعة بأحياء جنوب الجيزة والوراق والعمرانية وبمراكز ومدن أوسيم والحوامدية، شملت "سايبرنت" وصالات جيم ومقاهي، لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وتقديم الشيشة للمواطنين.