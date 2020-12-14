بيطري الشرقية يضبط أدوية مجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق

قامت مديرية الطب البيطري خلال شهر نوفمبر الماضي بحملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ومن جهته أوضح الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطري أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية ( إدارة الخدمات ) بالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين والتفتيش الصيدلي وشرطة المسطحات المائية وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالشرقية بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية خلال شهر نوفمبر 2020 م لضبط سوق الدواء البيطري تم خلالها المرور على 20 مركز بيع أدوية بيطرية ومصنع.

وتابع: أسفرت الحملات عن تحرير 15 محضر مخالفة لـ 14 معرض ومصنع للأدوية البيطرية وضـبط 2321 عبوة لـ 139 صنف دواء بيطري مخالف ( منتهي الصلاحية – مجهول المصدر – محظور تداوله بيطريا ) وتنفيذ 3 محاضر إعدام مضبوطات و غلق إداري لـ 3 معارض أدوية مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي وقت سابق شنت مديرية الطب البيطري (وحدة الإبيديميولجي)، حملات للتقصي الوبائي النشط والتوعية للأمراض الوبائية والمعدية في الفترة من 1 أغسطس 2020 حتى منتصف الشهر الجاري وذلك بمراكز ومدن المحافظة.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن الحملات أسفرت عن إجراء التقصي والتحري في 1260 منزلًا في 90 قرية، وإجراء 24 حملة تقصٍ وتحري بالأسواق، وسحب 869 عينة للفحص المعملي، لإجراء الاختبارات التشخيصية المعملية بمعرفة أطباء الإبيديميولوجي.