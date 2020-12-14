طريقة فصل نفسك من بطاقة التموين لاستخراج أخرى جديدة.. للمتزوجين حديثا

يسعى المقبلون على الزواج لفصل أنفسهم من بطاقة التموين لاستخراج أخرى جديدة يمكن من خلالها ضم أفراد الأسرة، وتقدم بوابة مصر الرقمية خدمات مختلفة خاصة بالتموين لكي تقوم بالتسهيل على المواطنين، مثل استخراج بدل تالف لبطاقة التموين وإصدار بطاقة جديدة، أو تفعيل بطاقة التموين، أو خطوات نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى، أو خطوات الفصل من البطاقة لاستخراج أخرى جديدة، وجاءت خطوات الفصل لاستخراج بطاقة تموينية جديدة كما يلي:

خطوات الفصل من البطاقة التموينية لاستخراج بطاقة جديدة إلكترونيًا

- الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنــــــــا.

- الضغط على خانة خدمات التموين.

- الضغط على خانة "فصل اجتماعي"، ثم الضغط على ابدأ الخدمة.

- تسجيل البيانات المطلوبة الخاصة بالرقم القومي ورقم المصنع واسم الوالدة في حال التسجيل لأول مرة، أو رقم الهاتف وكلمة المرور عند التسجيل من قبل.

- يتم عرض بيانات البطاقة التموينية رقم البطاقة وأفراد الأسرة ورقم البدال.

- يتم الاطلاع على الشروط الخاصة بأن يكون المواطن عضوا في البطاقة وليس رب الأسرة، لأن رب الأسرة لا يمكن فصله، وألا تنطبق على مقدم الطلب شروط الاستبعاد ثم الضغط على موافقة على الشروط والأحكام، ثم التالي.

- اختر المحافظة والإدارة التموينية ومكتب التموين، وتحديد سبب الفصل من البطاقة التموينية من قائمة سبب الفصل ثم إدخال البيانات الخاصة بالعنوان الذي تريد استلام البطاقة التموينية عليه.

- تظهر البيانات التي تم ادخالها لمراجعتها، على أن يتم التعديل إن أمكن.

- مراجعة تفاصيل المبلغ المطلوب ثم اختيار طريقة السداد سواء بالبطاقة أو شبكة شركات التحصيل.

وبذلك تم إرسال الطلب بنجاح، ويمكن تتبع الطلب بالضغط على خانة "تتبع الطلب".

ويمكن تفعيل بطاقة التموين إلكترونيا من خلال بوابة مصر الرقمية، واختيار خانة تفعيل بطاقة تموين، من خلال خدمات التموين، وتسجيل البيانات المطلوبة التي تشمل الرقم القومي ورقم المصنع واسم الوالدة في حال التسجيل لأول مرة، أو رقم الهاتف وكلمة المرور عند التسجيل من قبل، ثم تظهر بيانات البطاقة التموينية الكاملة، وبعد الموافقة على الشروط، سيتم إرسال كود تفعيل البطاقة على الهاتف.