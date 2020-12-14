"الأرصاد": استمرار الأتربة الثلاثاء وسقوط أمطار الأربعاء على القاهرة

قالت الدكتورة، إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الاثنين، تعرضت جمهورية مصر العربية إلى رياح وأتربة مثارة على معظم أنحاء الجمهورية، وكذلك السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وسيناء، وانخفضت الرؤية الأفقية خاصة على الطرق السريعة والصحراوية.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية “dmc”، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن غدا الثلاثاء ستكون الرياح مستمرة وهناك انخفاض في الرؤية.

وتابعت شاكر: "انخفضت درجات الحرارة حتى وصلت إلى 22 درجة بانخفاض 5 درجات عن الأحد، وغدا الثلاثاء ستنخفض 3 درجات، مع استمرار فرص الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة في القاهرة، هناك أهمية لاستمرا ارتداء الملابس الشتوية وعدم تخفيف الملابس".

وألمحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأربعاء سيشهد أمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية بجانب الأمطار المتوسطة على الوجه البحري والقناة ومدن شمال الصعيد والقناة، أما يوم الخميس فسيشهد هدوء للرياح مع وجود فرص سقوط أمطار ويوم الجمعة سيكون هناك تحسن تام في الأحوال الجوية.

ولفتت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ، إلى أن الهيئة الأرصاد الجوية، أصدرت بيانًا بالأمس تنبأت فيه بحدوث حالة من عدم الاستقرار في الحالة الجوية تبدأ من اليوم الأحد وتستمر حتى يوم الأربعاء.