أمطار خفيفة ومتوسطة غدا تمتد للقاهرة ورياح مثيرة للأتربة

نشرت هيئة الأرصاد توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، إذ يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافيء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على معظم المناطق وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وفي بيان صادر عن هيئة الأرصاد قبل قليل، يتوقع أن يسود ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد؛ وتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط، يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضاف الخبراء أنّ هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة بنسبة 20% على مناطق من القاهرة الكبرى، وتكون متوسطة إلى غزيرة على مناطق من "مطروح - السلوم - الإسكندرية - رشيد - بلطيم"، ومتوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد، وتمتد خفيفة إلى متوسطة على مناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - الإسماعيلية - السويس.

ويتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب البلاد، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية واضطراب الملاحة على البحر المتوسط.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون مضطرب جدًا، وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 4.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 20 15

الإسكندرية 19 14

وداي النطرون 19 15

طنطا 20 15

شبين الكوم 20 15

دمنهور 19 14

بلطيم 19 15

مطروح 19 13

السلوم 18 10

سيوة 19 11

بورسعيد 21 15

دمياط 21 15

الزقازيق 20 15

المنصورة 19 14

الإسماعيلية 20 15

السويس 20 15

العريش 21 15

رفح 21 15

رأس سدر 20 18

نخل 18 09

نويبع 22 19

طابا 20 17

كاترين 15 06

الطور 24 18

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 24 15

مرسى علم 24 14

الفيوم 20 12

بني سويف 20 12

المنيا 21 11

أسيوط 22 11

سوهاج 23 12

قنا 22 12

الأقصر 23 12

أسوان 25 13

إدفو 25 14

أبوسمبل 25 14

الوادي الجديد 23 11

شلاتين 28 17

أبورماد 26 17

حلايب 25 18

رأس حدرية 26 18