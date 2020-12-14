محمد حسين يعقوب.. الاسم شيخ والمهنة فواز الصياد

حالة من الجدل أثارتها زيجات الداعية محمد حسين يعقوب، بعدما كشفت "الوطن" أن يعقوب تزوج مؤخرًا بفتاة عشرينية ولم تكن هذه هي المرة الأولى، بل اعتاد الشيخ على الزواج من الفتيات البكر، حيث يحتفظ بـ3 زيجات، بينما الرابعة يتم تطليقها ليتزوج من غيرها بعد شهور قليلة، حيث وصلت عدد زيجات الداعية محمد حسين يعقوب إلى 22 زيجة منذ 7 أعوام حسبما قال الداعية محمود الرضواني، خلال استضافته في أحد البرامج التليفزيونية.

وتتشابه واقعة الداعية محمد حسين يعقوب، بالشخصية الدرامية فواز الصياد، تلك الشخصية التي قدمها الفنان مصطفى شعبان في مسلسل الزوجة الرابعة، الذي تم عرضه في شهر رمضان موسم 2012، وكان فواز مهووسا بالنساء، حيث احتفظ بزيجاته الثلاث، بينما كان يغير الزوجة الرابعة بعد أخذ متعته منها.

وتشابهت صفات يعقوب والصياد، حيث إن كل منهما يبحث عن الفتاة الصغيرة البكر، التي تحمل صفات جمالية، في الوقت ذاته كان ينتقد ملابس المرأة ويدعو للاحتشام والاكتفاء بالزوجة الواحدة، فكلاهما يحمل صفة الازدواجية.

يعقوب ظل ينتقد المرأة، بل إنه وصفها في مجالسه أكثر من مرة بأنها فالصو وعلى الجميع الانتظار للفوز بحور العين، وبالمثل يظهر الوجه الآخر لفواز الصياد، عندما اشتعل غضبا لزواج زوج أخته للمرة الثانية من الخادمة.

محمد حسين يعقوب يتزوج من 22 زوجة منذ 7 سنوات

وكانت مصادر كشفت لـ"الوطن"، أن الداعية محمد حسين يعقوب، صاحب الـ64 عاما، تزوج منذ شهور قليلة بفتاة عشرينية جديدة، لتضاف إلى سجل زيجاته المتعددة، لافتا إلى أنه طلق الزوجة الرابعة التي كانت على ذمته من أجل تلك الفتاة، وهو ما اعتاد عليه في زيجاته الكثيرة التي وصلت إلى رقم قد يتخطى الـ30.

وقالت المصادر، إن محمد حسين يعقوب يعاني من ازدواجية فكرية، خاصة فيما يخص المرأة؛ إذ يرى في حديثه أمام متابعيه أن نساء الدنيا "فالصو"، والجمال الحقيقي في الحور العين، وفي نفس الوقت يتزوج الفتاة تلو الأخرى، فلا يمر أكثر من شهرين إلا ويتزوج الجديدة.