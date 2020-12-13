لميس الحديدي تحذر من عدم الالتزام: الإصابات والوفيات هتزيد

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن السباق العالمي لاعتمادات وإجازات لقاحات كورونا المختلفة يتصاعد مع إعلان عدد من الدول لذلك، محذرة المصريين من تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الحديدي خلال تقديم برنامج "كلمة أخيرة" الذي يعرض عبر شاشة "أون": الأعداد تتزايد ومفيش حد في مصر ملوش حد يعرفه أو قريبه إلا وأصيب بفيروس كورونا، وأرقام الوفيات أيضا تتصاعد وفي غضون ذلك تنتظر آراء اللجان العلمية المختلفة والموافقات على اللقاح الأنسب علميا حيث سيحدد اللقاح المناسب".

وتابعت: "أيًا كان اللقاح الذي سوف تجيزه وزارة الصحة المصرية علينا الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وده مهم جدا الكمامة ثم الكمامة وبقولها لنفسي قبلكم، الموضوع مش بسيط وبقى خطر جدا ورجعنا نسمع عن وفيات مجددا في أماكن كثيرة وبالتالي علينا الالتزام بالكمامات".

وواصلت: "وكل الشركات تتنافس مع بعضها، حيث بدأ شحن لقاح فايزر- بيونتيك من ولاية ميشيجان، تحت سالب 70 درجة مئوية وهو ما قد يمثل عائقًا كبيرًا أمام الدول الأخرى في الاعتماد عليها".

وأردفت: "المملكة العربية والسعودية أعلنتا رسميًا في مؤتمرين صحفيين أنهما ستستخدمان لقاح فايزر- بيونتيك، وفق جدول للمواطنين، أما البحرين فأعلنت رسميا أنها ستستخدم لقاح سينوفارم الصيني وأكدت أنها شاركت في تجاربها السريرية".

وشددت، على أن المصريين على ثقة كاملة في اللجان العلمية المصرية بشأن اختيارها للقاحات التي ستحصل عليها مصر: "لحد ما ده يحصل يجب أن نستمر في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والوفيات بدأت تزيد، ويجب أن نتذكر الأرقام، نحن وصلنا في 15 مايو الماضي إلى 97 وفاة يومية وكانت الذروة، صحيح أننا لم نصل إلى هذه الأرقام لكننا في الطريق، وبالتالي فإن ارتداء الكمامة هو الحل".