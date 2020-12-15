التجارة: "تنمية المشروعات وتعليم الكبار" ينفذان برامج لمحو الأمية بـ11 محافظة

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز حريص على تدريب وتأهيل الشباب ليتمكنوا من إقامة مشروعات صغيرة ناجحة ومستقرة، وأشارت إلى أن المشروعات التى يتم تمويلها للمواطنين من خلال جهاز تنمية المشروعات والمؤسسات المالية الأخرى تشترط أن يكون صاحب المشروع متعلماً وحاصلاً على شهادات بذلك ولو شهادة محو الأمية لأهمية إجادة القراءة والكتابة فى إدارة أى مشروع ومتابعة نشاطه.

وقال جهاز المشروعات الصغيرة فى بيان، أمس، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز والهيئة العامة لتعليم الكبار، بحضور المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الذى أوضح أن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار منظومة متكاملة يعمل جهاز تنمية المشروعات على تنفيذها للعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بالتنسيق مع مختلف الجهات وتوفير بيئة مناسبة لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ولإكسابهم المهارات التى تمكنهم من إقامة هذه المشروعات. وأكد الدكتور عاشور عمرى، رئيس هيئة تعليم الكبار، أن الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تهدف إلى دعم أصحاب المشروعات الصغيرة من غير المتعلمين، والنهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار المهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز، إلى أن هذا التعاون يأتى فى إطار تفعيل اتفاقية الحد من الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية التى ينفذها جهاز تنمية المشروعات بتمويل من الاتحاد الأوروبى فى 11 محافظة تعانى من ظاهرة الهجرة غير النظامية.