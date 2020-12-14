السجن 5 سنوات لمتهمين بسرقة وإتلاف خط البترول الخام برأس غارب

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار زين العابدين عبدالمنصف، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مدحت عبدالكريم، ومصطفى درويش، اليوم الإثنين بالسجن مدة 5 سنوات لشخصين متهمين بإتلاف خط البترول الخام برأس غارب، وبراءة 3 آخرين في نفس القضية.

تعود الواقعة إلى عام 2018 عندما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة رأس غارب، شمال البحر الأحمر، برئاسة المقدم أحمد الحوام رئيس مباحث القسم من ضبط مجموعة من الأشخاص لسرقتهم خام البترول من خطوط الأنابيب التابعة لشركة أنابيب البترول بطريق الشيخ فضل – دائرة قسم شرطة رأس غارب، وائتلاف الخط، َوبحوزتهم سيارتين نقل بمقطورة، قيادة كلا من المدعو " س . ث " سائق - مركز بنى مزار – المنيا، والسيارة الثانية قيادة المدعو " ث . ع " - سائق - مقيم مركز مطاي المنيا ، والمدعو " مرعى . ع " صاحب مكتب مقاولات- مركز بنى مزار - المنيا سابق إتهامه فى قضية سرقة بالإكراه.

وبفحص السيارتين النقل، تبين أنهما محملتين بكمية من زيت البترول الخام تزن 50 طنا تقريباً، وعثر بداخل السيارة الخاصة على خرطوم يستخدم فى سرقة زيت البترول الخام طوله 30 متر تقريباً بقطر 2 بوصة.

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة وأضافا بقيامهما بسرقة خام زيت البترول برفقة المتهم " مرعى. ع " بالإتفاق مع مالكة السيارتين النقل قيادتهما وهما "جمال .ح " صاحب شركة للمقاولات البترولية و" فيليب. ح" عاطل - مقيم عين شمس – القاهرة وسابق إتهامه فى عدة قضايا " سرقة متنوعة " .

وباستدعاء مشرف أمن خطوط أنابيب البترول، أكد أنه عقب إجراء المعاينة المبدئية بمكان الواقعة تبين وجود عدد 2 كلبس قطر 2 بوصة تم تركيبهما من قبل المتهمين على خطوط أنابيب البترول وأن الكمية المضبوطة من زيت البترول الخام تخص الشركة تحرر المحضر رقم 1381 جنح قسم رأس غارب، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.