وكيل تعليم جنوب سيناء: الاتحادات الطلابية هي النواة للعمل الديمقراطي

شهد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، والرائد العام لاتحاد الطلاب، اليوم الأحد، حفل تنصيب أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب جنوب سيناء للمرحلتين الإعدادية والثانوية للعام الدراسي 2019 /2020، بديوان عام مديرية التربية والتعليم بمدينة طور سيناء.

وحضر الحفل الشيخ خليل إبراهيم الحويطي، رئيس مجلس أمناء وآباء المحافظة السابق، والدكتور محمد إسماعيل مسؤول مشروع خطة تطوير التعليم بمكتب اليونيسيف بمصر، ومحمد ثابت موجه عام التربية الاجتماعية .

وقام وكيل الوزارة باعتباره الرائد العام بتنصيب الطلبة الجدد.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في كلمته، أن أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب جنوب سيناء يمثلون طلاب مصر وليس جنوب سيناء فقط.

وقال إن الوصول لاتحاد طلاب المديرية دليل على قدرة الطلاب لتحمل مسؤولية هذا الدور والمكانة، ونيلًا لثقة زملائهم في حمل المسؤولية وتخفيف الأعباء عنهم باعتبارهم الممثلين لهم .

وأوضح وكيل الوزارة أن الاتحادات الطلابية هي النواة للعمل الديمقراطي الأمثل، وأن هؤلاء الطلاب يمثلون الإدارات الثمانية للمحافظة، الذين سيتواصلون ويوصلون رغبات وأمنيات طلاب المحافظة .

وأضاف عقل أن العمل داخل الاتحاد لا يقتصر على تقديم النقد، وإنما المساهمة في الاقتراحات وحل المشكلات باعتبارهم جزء من المجتمع، خاصة أن هذا المجلس لاتحاد الطلاب جاء في ظروف استثنائية تتطلب منهم توعية زملائهم بالحفاظ على الصحة والسلامة، سواء داخل المدرسة والشارع والبيت باعتبارها ثقافة للمجتمع.

وقال محمد جابر ثابت، موجه عام التربية الاجتماعية، إنه جرى تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المديرية بداية من الفصول، ثم المدرسة، ثم الإدارة، وأخيرًا المديرية ووفقًا للقرار الوزاري " 62 " لسنة 2013.

وأوضح موجه عام التربية الاجتماعية، أن طلاب الاتحاد هم : سارة قدري محمد، أمين الاتحاد، ومراون أرشد عبد الرحمن، الأمين المساعد، ومصطفى ياسر محمد، مقرر اللجنة الثقافية، وحبيبة حازم محمد، مقرر اللجنة الاجتماعية، وأمنية حامد عباس، مقرر اللجنة العلمية، وإياد نبيل سعد، مقرر اللجنة الرياضية، وشيماء عبد الحكيم علي، مقرر اللجنة الفنية.