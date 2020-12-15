بدء التحقيق في حريق سوق العاشر.. والتحريات: ماس كهربائي

بدأت النيابة العامة في مدينة نصر، التحقيق في واقعة نشوب حريق هائل داخل سوق العاشر، وتبيّن من التحريات المبدئية أنّ النيران اشتعلت، بسبب ماس كهربائي بالتدفئة، ما أسفر عن احتراق كمية كبير من الأكشاك، وانتدبت النيابة المعمل الجنائي لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة.

وكان اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، تلقى إخطارا يفيد بنشوب حريق هائل بمنطقة سوق الحي العاشر بمدينة نصر، وانتقلت 14 سيارة إطفاء وإسعاف من قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتمّت السيطرة على النيران، وأسفر الحريق عن إصابة 4 أشخاص باختناقات وحروق بسيطة.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديوهات للحريق تظهر فيها محاولات الأهالي للسيطرة على الحريق قبل وصول قوات الحماية المدنية.