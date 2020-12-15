بالأسماء.. تكليف وندب 17 مسؤولا لمناصب قيادية بـ"الري"

أصدَر الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، قراراً وزارياً رقم 297، شمل تكليف ونقل 17 قيادة من الوزارة لمناصب قيادية.

وشملت التنقلات ندب المهندس مجدي الشحات حسن، للعمل رئيسًا للإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة البحيرة، وتكليف الدكتور مؤمن محمد سعيد الشرقاوي للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية للتوجية المائي في مصلحة الري، إضافة إلى تكليف المهندس وليد محمد علي أحمد للعمل رئيساً للإدارة المركزية لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف "كتشنر" بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.

كما شملت التنقلات، تكليف المهندس اسامة محمد خليل للقيام بعمل رئيس الادار المركزية لشئون الرصد والاتصالات بقطاع الرصد والاتصالات والمعلومات والاملاك، وتكليف المهندس عماد محمد للقيام بعمل رئيس الادارة المركزية للموارد والاستخدامات المالية بقطاع التخطيط بديوان عام الوزارة.

وتضمنت التنقلات طبقاً للقرار الوزاري تكليف المهندسة إيمان عبدالعزيز عبداللطيف للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري بديوان عام الوزارة، وندب المهندس محمود محمد حجازي للعمل كمدير عام التشغيل والصيانة بالإدارة المركزية لشؤون الرصد والاتصالات "التليمتري" بمصلحة الري، وكذلك تكليف المهندس محمد عمر إدريس للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات بمصر العليا بأسيوط، وتكليف المهنجس محمد حسونة للقيام بعمل مدير عام الادارة العامة للتوسع الأفقي بغرب دمنهور، وتكليف المهندس وجية وليم نصر الله للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للتوسع الأفقي بمصر الوسطى ببني سويف.

وأصدَر وزير الري، القرار رقم 298 بتكليف المهندس طارق فيصل للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية للشؤون الميكانيكية والكهربائية بالهيئة العامة للسد العالي وخزان اسوان، وتكليف المهندس حامد يوسف علي بالندب للعمل مدير عام الإدارة العامة للصيانة والورش والمركبات بالهيئة، وتكليف المهندس محمد رفعت أحمد للقيام بالعمل مدير عام الإدارة العامة للاحتياجات ومتابعة وصيانة المعدات الميكانيكية بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.

السيد شلبي رئيسا لقطاع الموارد المياه الجوفية

كما أصدَر وزير الري القرار رقم 299 بندب المهندس السيد اليماني للقيام بالعمل نائباً لرئيس مصلحة الري، وتكليف المهندس السيد شلبي للقيام بالعمل رئيساً لقطاع المياه الجوفية، وتكليف المهندس محمد محمد عبدالوهاب للقيام بعمل رئيس قطاع الموارد المائية والري والبنية القومية بشمال سيناء بديوان وزارة الموارد المائية والري.