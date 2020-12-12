"عبدالعاطي" يتفقد مزرعة نموذجية بالمنوفية تستخدم الري بالتنقيط (صور)

تفقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إحدى المزارع النموذجية التابعة لرابطة ترعة اليوزباشي بمحافظة المنوفية، والتي تستخدم نظام الري بالتنقيط في زراعة الفراولة والبطاطس والطماطم والفلفل والشطة والثوم والذرة.

وأثنى عبد العاطي على جهود المزارع أحمد جابر، والذي يعد من المزارعين الرواد في مجال التحول لاستخدام نظم الري الحديث في أراضيهم، كما أن النجاح الذى حققه كان دافعًا للعديد من المزارعين للتحول للري الحديث بزمام 1500 فدان من الأراضي المجاورة.

وأوضح المزارع أحمد جابر، أن استخدام نظم الري الحديث ساهم في زيادة الانتاجية المحصولية ومضاعفة أرباحه ورفع جودة المحاصيل المنتجة، ما سمح له بتصدير محصول الفراولة للخارج، موضحًا أن إيجار فدان الري الحديث ارتفع من 15 ألف جنيه إلى 24 ألف جنيه، وتتعدى إنتاجيته ضعف الإيجار نتيجة توفير مصاريف الإنتاج وزيادة الإنتاجية كمًا ونوعًا بنسبة 30-40%.

وكشف عبد العاطي، أن وزارة الموارد المائية والري تُشجع المزارعين على التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، نظرًا لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

كما تفقد وزير الموارد المائية والري، أعمال تأهيل ترعة مصرف شمنديل بمحافظة المنوفية، مؤكدًا على سعي الوزارة للانتهاء من المشروع القومي لتأهيل الترع طبقًا للجدول الزمني، نظرًا لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير في مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة في تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث.