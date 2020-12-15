12 إجراءً يمر بها طلب التصالح في مخالفات البناء بعد تقديمه

مع اقتراب نهاية مهلة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء التي أقرها رئيس الوزراء حتى نهاية الشهر الجاري، رصدت "الوطن" الإجراءات المتبعة بعد تقديم المواطنين لطلبات التصالح، وهي كالتالي:

1- تقوم الجهة الإدارية المختصة بإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج رقم 3، تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده، والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم تلك الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، وقف "نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب، لحين البت فيه".

2- تنشئ الجهة الادارية سجلا خاصا، تقيد به العقارات المقدم عنها طلبات التصالح، وتقنين الأوضاع موضح به بيانات العقار.

3- تراجع الأمانة الفنية للجنة الفنية ملف طلب التصالح، والتأكد من استيفائه لجميع المستندات المطلوبة للتصالح، خلال أسبوعين من تاريخ استلام الملف.

4- في حالة عدم استيفاء المستندات تقوم الأمانة الفنية خلال مدة لاتجاوز أسبوعين بإخطار مقدم الطلب على النموذج رقم 4 لاستكمال المستندات.

5- إعداد تقرير من واقع المستندات المرفقة بالطلب، والاجراءات المحررة للمخالفة إن وجدت، وفقا للنموذج رقم 5، وعرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لاتجاوز شهرا من تاريخ استيفاء المستندات، أو انتهاء المدة المحددة للاستيفاء.

6- تفحص اللجنة الفنية الملف، وتقرير الأمانة الفنية، والتأكد من إن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها، وتقنين أوضاعها.

7- إجراء معاينة ميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة، والتأكد من تطابق المخالفات مع طلب التصالح.

8- مراجعة المساحة المطلوب التصالح عليها مع المساحة المحددة بالرسومات الهندسية.

9- التحقق من السلامة الإنشائية للمبنى ظاهريا.

10- التحقق بواسطة ممثل وزارة الداخلية باللجنة، من توفر اشتراطات الحماية للمنشآت القائمة من أخطار الحريق.

11- من حق اللجنة بعد المعاينة والفحص استيفاء بعض المستندات من صاحب الشأن أو مطالبته باستكمال سداد رسم فحص الطلب، حال اختلاف مساحة المخالفة على الطبيعة عن الواردة بالطلب.

12- البت في طلب التصالح، واحتساب قيمة مقابل التصالح في حال موافقة اللجنة، طبقا لسعر المتر المحدد بكل منطقة من قبل اللجان المختصة.