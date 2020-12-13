الأرصاد: فرص سقوط أمطار متوسطة على القاهرة يوم الأربعاء

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة أصدرت بيانًا بالأمس تنبأت فيه بحدوث حالة من عدم الاستقرار في الحالة الجوية تبدأ من اليوم الأحد وتستمر حتى يوم الأربعاء.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، وتقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، أن اليوم سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بما يتراوح من 3 درجات إلى 4 درجات مئوية وهو ارتفاع مؤقت على أن تنخفض درجات الحرارة بداية من غد الإثنين.

وتابعت، أن يوم الثلاثاء سيشهد انخفاضا آخرًا لتعود أقل من المعدلات الطبيعية بنحو 3 درجات وستصل درجات الحرارة إلى 19 درجة في القاهرة بعدما وصلت اليوم إلى 27 درجة اليوم، مشددة على أهمية الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية وعدم تخفيف الملابس.

وأردفت، أنه بداية من اليوم ستشهد البلاد نشاطا للرياح مثيرًا للرمال والأتربة على معظم المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد بداية من اليوم الأحد حتى يوم الثلاثاء المقبل، وهو ما سيؤدي إلى قلة الرؤية الأفقية على الطرق وبخاصة الصحراوية والسريعة، ونصحت بالقيادة على هذه الطرق.

ولفتت، إلى أنه بداية من اليوم ستشهد البلاد سقوط أمطار على بعض المناطق من السواحل الغربية وستكون من خفيفة إلى متوسطة تزيد غزارتها غدًا الإثنين وتكون من متوسطة إلى غزيرة ورعدية على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية للبلاد وأمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظات الوجه البحري.

وأشارت، إلى أن الأمطار الغزيرة ستستمر يومي الثلاثاء والأربعاء على السواحل الشمالية من متوسطة إلى غزيرة، ورعدية على السواحل الشمالية، ومتوسطة على الوجه البحري، وفرص سقوط أمطار متوسطة على القاهرة يوم الأربعاء.