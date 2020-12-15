أطباء "ميت غمر المركزي" ينقذون يد مواطن من البتر بسبب ماكينة الأرز

نجح أطباء مستشفى ميت غمر المركزي بمحافظة الدقهلية، في إنقاد يد مواطن من البتر بعد أن فرمتها ماكينة "درس الأرز" وأجري الأطباء جراحة عاجلة للحفاظ علي العظام المتبقية، والحفاظ علي وظيفة اليد وتقليل نسبة العجز.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن الفريق الطبي بمستشفى ميت غمر المركزي، نجح في إنقاذ يد مريض بعد تعرض يده اليمنى للفرم في ماكينة درس الأرز مما أدى إلى تهتك في أصابع اليد اليمنى (السبابة والوسطى والبنصر) وتمزق بالأوتار والأوعية الدموية.

وأضاف وكيل الوازرة، في تصريح صحفي، اليوم، أن المريض وصل لقسم الطوارئ بمستشفى ميت غمر المركزي وتم إبلاغ إدارة المستشفى التي أجرت الإسعافات الأولية عن طريق فريق طبي من أطباء العظام والجراحة.

وأشار إلي أن الفريق الطبي أجرى جراحة ناجحة لاستعادة كفاءة اليد والحفاظ على العظام المتبقية من خلال رقعه ذاتية للحفاظ على العظام ووظيفة اليد وتقليل العجز للحد الأدنى وتمت العملية بنجاح باهر وخرج المريض بصحة جيدة وجاري متابعته بالعيادة الخارجية.

وتقدم "مكي" بالشكر لإدارة المستشفى والأطقم الطبية والتمريضية والأطقم المعاونة لهم واعدا إياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

وكان فريق طبي بمستشفى ميت غمر المركزي تمكن من إنقاذ حياة شاب عمره 38 عام، تعرض لحادث مروري كاد يودي بحياته، وتسبب في إصابته بنزيف بالمخ، وإصابات آخري بفقد جلد الساعد والعضلات.

ووصل الشاب إلي مستشفى ميت غمر المركزي، حالته خطيرة، ويعاني من نزيف في المخ وفقد جزء كبير من الجلد والعضلات في الساعد إثر حادث مروري كاد يودي بحياته ونجح الفريق من خلال تدخل جراحي في إنقاذه بشفط النزيف وإيقافه وإزالة الضغط الناتج منه على المخ، وتدخلت وحدة جراحة التجميل لإجراء جراحة ترقيع لجزء كبير مفقود من الجلد والعضلات في الساعد في نفس وقت الجراحة.