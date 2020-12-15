مفاجأة في CV محمد حسين يعقوب: لم يحصل على شهادة أزهرية ومؤهله "دبلوم"

كشفت مصادر، عن السيرة الذاتية CV للداعية محمد حسين يعقوب، الذي تصدر اسمه قائمة الأكثر تداولًا في مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب تعدد زيجاته حتى 22 زوجة منذ 7 سنوات.

وقالت المصادر، لـ"الوطن"، إنّ محمد حسين يعقوب من مواليد عام 1956 م بقرية المعتمدية مركز إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، وحصل على دبلوم المعلمين عام 1976 بعد تعثر سنوات في التعليم الإعدادي.

وأضافت المصادر، أنّ الدبلوم هو أعلى شهادة حصل عليها يعقوب، وأنّه لم يدخل جامعة ولم يحصل على شهادة من الأزهر الشريف، مشيرة إلى أنّ يعقوب عمل مدرس ابتدائي حتى جاءته إعارة إلى المملكة العربية السعودية في الفترة من 1981 حتى 1985، والتي استغلها في إعلانه بأنّها كانت البداية الحقيقية في اتجاه الشيخ لطلب العلم الشرعي، ليعود بعدها إلى مصر.

وتابعت المصادر، أنّ محمد حسين يعقوب ادعى أنّ السبب وراء سفره المتكرر إلى المملكة العربية السعودية على فترات كان بسبب طلب العلم، مستدركة: "عندما عاد يعقوب إلى مصر عمل بمركز معلومات السنة النبوية، وهو من أوائل المراكز التي اهتمت بإدخال الأحاديث النبوية في الحاسوب، وشارك الشيخ في هذه الفترة في إدخال 36 كتابًا من كتب الحديث إلى الحاسوب، بترقيم الأحاديث لصحيح مسلم ومسند أحمد وبمراجعة الأحاديث ضبطًا وتنسيقًا لجميع هذه الكتب".

محمد حسين يعقوب تزوج 22 مرة منذ 7 سنوات

وكانت مصادر كشفت لـ"الوطن"، أنّ الداعية محمد حسين يعقوب، صاحب الـ64 عاما، تزوج قبل أشهر قليلة بفتاة عشرينية جديدة، لتضاف إلى سجل زيجاته المتعددة، لافتا إلى أنّه طلق الزوجة الرابعة التي كانت على ذمته من أجل تلك الفتاة، وهو ما اعتاد عليه في زيجاته الكثيرة التي وصلت إلى رقم قد يتخطى الـ30.

وقالت المصادر، إنّ محمد حسين يعقوب يعاني من ازدواجية فكرية، خاصة فيما يخص المرأة، إذ يرى في حديثه أمام متابعيه أنّ نساء الدنيا "فالصو"، والجمال الحقيقي في الحور العين، وفي ذات الوقت يتزوج الفتاة تلو الأخرى، فلا يمر أكثر من شهرين إلا ويتزوج الجديدة.

وقال الداعية محمود الرضواني، إنّ محمد حسين يعقوب، يعيش حالة من الهوس بالزيجات المستمرة، خاصة من الفتيات البكر؛ لدرجة أنّ عدد زيجاته وصل إلى 22 قبل 7 سنوات.