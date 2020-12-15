لعدم الترخيص والغش.. غلق 4 مصانع أسمدة ومبيدات في الشرقية

أعلنت مديرية الزراعة بالشرقية غلق 4 مصانع أسمدة ومبيدات في مدينة الصحالية الجديدة لعملها بدون ترخيص وغش منتجات.

وقال المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة، إن إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات بالمديرية، شنت حملة، اليوم، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بالقاهرة والشرقية على منافذ تصنيع وبيع الأسمدة والمبيدات الزراعية والمخصبات بمدينة الصالحية الجديدة .

وأضاف أن الحملات أسفرت عن ضبط 4 مصانع تقوم بتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية أحدها يعمل بدون ترخيص من وزارة الزراعة، ومصنعان انتهت تراخيص مزاولة المهنة ومصنع يقوم بإنتاج إضافات الأعلاف بدون ترخيص مشيراً إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محاضر أحوال شرطة البيئة والمسطحات المائية والتحفظ على المضبوطات لحين إتخاذ اللازم قانوناً.

من جهة أخرى، ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط، حملة تموينية مكبرة، اليوم، على بعض المراكز والأحياء لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق بمشاركة محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين وكمال خليفة وكيل مديرية التموين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 1471 محضرًا تموينيًا متنوعًا بكافة المراكز والأحياء تمثلت في محاضر نظافة وبيئة وضبط مواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية بينها 60 محضرا بمركز أسيوط و186 محضرا بمركز ديروط و212 محضرا بمركز القوصية و140 محضرا بمركز منفلوط و121 بمركز الفتح و128 بمركز أبنوب و106 محاضر بمركز ساحل سليم و134 محضرا بمركز البداري و87 بمركز أبوتيج و81 بمركز صدفا و58 بمركز الغنايم و22 بحي شرق و125 بحي غرب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة.

وفي سياق مغاير، قاد محمد بشير، رئيس حي غرب أسيوط، حملات على مدار ثلاثة أيام بمجمع مواقف الأزهر بنطاق الحي بالتنسيق مع العقيد محمد كساب رئيس قسم شرطة المرافق وبمشاركة نواب الحي ومسئولي أقسام الاشغالات والتعديات والنظافة حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين والأكشاك المتواجدة بمحيط الموقف لتسيير الحركة المرورية فضلا عن تنفيذ حملة للنظافة لرفع كافة المخلفات التي يسببها الباعة الجائلين وتم تحرير عدد 38 محضرا إشغال ونظافة لافتا إلى استمرار هذه الحملات بناءًا على تعليمات اللواء عصام سعد لتحقيق الانضباط للشوارع وتسيير الحركة المرورية وإعادة الوجه الحضاري للمدينة.