القبض على مسجل خطر بحوزته هيروين في بنها

أكّدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية قيام عنصر إجرامي شديد الخطورة، (سبق اتهامه في 3 قضايا بلطجة وشروع في قتل وسلاح دون ترخيص، مخدرات) ومطلوب التنفيذ عليه في حكمين جنايه بتهمتي (شروع في قتل- مخدرات) بالسجن المؤبد، وكذا حكمين حبس "إيصال أمانة" بالإتجار في المواد المخدرة وحيازته لأسلحة نارية وذخائر دون ترخيص بمحل إقامته بدائرة مركز شرطة بنها.

عقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافه وضبطه وبحوزته (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين)، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي.