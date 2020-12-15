ضبط 241 قضية مخدرات وتنفيذ 79 ألف حكم قضائي في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 195 قطعة سلاح ناري، بحوزة 171 متهمًا، وتنفيذ 79095 حكمًا قضائيًا متنوعًا بإجمالي 6566 محكومًا عليه.

كما ضبط 241 قضية مخدرات بحوزة 266 متهمًا، و44 هاربًا، و29 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، 276 دراجة نارية مخالفة، و31150 مخالفة مرورية، وجرى ضبط 4 تشكيلين عصابيين، وإعادة سيارتين و12 دراجة نارية مبلغ بسرقتها.

وجرى فحص 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 10 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.