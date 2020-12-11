ضبط 1265 قضية تموينية خلال 24 ساعة

إنفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط 1265 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة؛ أبرزها القضايا الآتية: ضبط 2,175 طن "لحوم مجمدة – كبدة – مفروم لحوم" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة طبقا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة؛ بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "دون ترخيص" بمحافظة القاهرة.

ضبط 3,965 طن أقماح بلدية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية واحتوائها على حشرات حية وميتة "سوس"، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة "المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية غير مرخص" بمحافظة الإسكندرية.

ضبط "مالك محل بدال تمويني" كائن بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بتجميع 1,7 طن سكر تمويني – 540 عبوة زيت تمويني مخصصان ربطا للصرف على البطاقات التموينية، للاتجار بها بالسوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، قدرت بـ 23090 جنيها.

ضبط 3 أطنان "رول بلاستيك" غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر "منتج نهائي" – 4 طن "مواد خام مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع للمنتجات البلاسيكية دون ترخيص بمحافظة البحيرة.

ضبط "مالك مخبز بلدي" كائن بمحافظة البحيرة، لقيامه بالاستيلاء على أموال الدعم دون وجه حق، حيث ورد تقرير الجهات المعنية وشركة تطبيقات الكروت الذكية يفيد بأن المبالغ التي تحصل عليها تقدر بـ 537,344 جنيها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليا وقيامه بالاستيلاء عليها دون وجه حق.

تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب في المشغولات الذهبية أسفرت عن ضبط 4 قضايا بإجمالي مضبوطات 2,36 كيلو جرام مشغولات ذهبية مدموغة بدمغات يشتبه في كونها مقلدة وخارج مصلحة الدمغة والموازين مما يشكل ضررا على الاقتصاد الوطني.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.