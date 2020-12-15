فيديو.. محافظ مطروح: سنحتفل بالعيد القومي هذا العام بشكل مختلف

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة هذا العام سيكون مختلف عن أي احتفالات سابقة بسبب الامتثال للتدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، حيث سيقتصر اليوم على استلام الشعلة من الفرسان وإيقادها أمام ديوان عام المحافظة، ثم يليه تكريم المتميزين خلال هذا العام من جميع المديريات الخدمية "الشباب والرياضة، والرياضيين"، في القاعة الكبرى لديوان عام المحافظة.

وأضاف شعيب، خلال تصريحات مع محمود جميل مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية جومانا ماهر، المذاع على فضائية القناة الأولي، أن "غدا سيكون لدينا احتفال بأبناء وأحفاد المجاهدين في نفس المنطقة التي دارت عليها المعركة وهي منطقة "وادي ماجد" القريبة من مدينة مرسى مطروح، وسنكرم جميع المتميزين من الشباب والفتيات وكل العاملين في جميع المجالات المختلفة".

وتابع، "بدأنا الاحتفال بالعيد القومي رقم 105 للمحافظة بشكل غير تقليدي حيث بدأناها بوضع حجر أساس لمشروعات ستنفذ على أرض الواقع وافتتاح لمشروعات تم تنفيذها، وبالأمس القريب وضعنا حجر أساس للمدرسة اليابانية بالمحافظة ومدرسة حدائق مطروح الرسمية للغات وحجر الأساس لكوبري مشاة أعلى السكك الحديدية لمرسى مطروح لتخفيف الأعباء والمعاناة عن الأهالي وخاصة أهالي نزلة السلام".

وأشار، إلي أنه جرى افتتاح مركز خدمة أطفال التوحد لأول مرة في المحافظة لتخفيف الأعباء عن أهالي أطفال التوحد وتقديم خدمة متميزة لهم من العلاج والتعليم والطب الطبيعي، كما جرى تطوير مستشفى النساء والتوليد على أعلى مستوى من الإنشاءات والدهانات والفرش الطبي والمعدات لتقديم خدمة طبية لائقة لأبناء المحافظة.

وأوضح، أنه الأمس شهد افتتاح تطوير مكتبة مصر العامة بالمحافظة وهو صرح ثقافي وعلمي ينشر الوعي والمعرفة لأبناء المحافظة جميعا، بالتعاون مع مكتبة القاهرة ومكتبة الإسكندرية، كما سيجرى توقيع بروتوكول مع جامعة مطروح قريبا.