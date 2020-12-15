مصدر أمني يكشف تفاصيل فيديو حدائق القبة: تجدد مشاجرة

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل واقعة نشر فيديو لشاب يستنجد بالقيادات الأمنية بالمديرية، بسبب حبس والديه وشقيقه الأصغر، على ذمة قضية بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وقال المصدر إن مشاجرة نشبت بين نجل موظف "والد صاحب الفيديو"، وابن سائق توك توك، بسبب لهو الأطفال بالمنطقة منذ أسبوع، وأصيب فيها نجل الموظف، وحرر محضرا بالواقعة، وأصدرت الجهات المختصة قرارا بإيداع نجل سائق التوك توك، بدار رعاية لتقويمه، بعدما شرع في قتل نجل الموظف بسكين.

وأضاف المصدر أن الجهات المختصة نفذت قرار النيابة أمس، وأثناء سير ابن الموظف في الشارع، حضرت أسرة سائق التوك توك، ونشبت مشاجرة بينهما مرة أخرى، وألقى رجال المباحث القبض على طرفي المشاجرة، وتحرر محضر، وجار إحالتهم إلى النيابة العامة.