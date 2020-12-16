محافظ أسوان يمنح 20 ألف جنيه وملابس لجمعية القبطيات ودار المسنين

في زيارة أشرف عطية لمؤسسة تربية البنات بجمعية القبطيات ودار المسنين .. 20 ألف جنيه دعم مالى وشاشات تلفزيون ومواد غذائية وملابس جاهزة

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان صرف 20 ألف جنية كدعم مالى عاجل من المحافظة لمؤسسة تربية البنات التابعة لجمعية السيدات القبطيات، وأيضاً دار رعاية المسنين مناصفة بينهما، بجانب دعمهما بعدد 2 شاشة تلفزيونية وأطقم مطابخ من خامات آمنة صحياً، علاوة على توزيع 40 كرتونة تشمل المواد الغذائية المختلفة، فضلاً عن توزيع ملابس جاهزة على البنات المقيمات بدار السيدات القبطيات بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

جاء ذلك أثناء قيام محافظ أسوان بزيارة مؤسسة تربية البنات القبطيات والتى تأسست عام 1966، وكذا دار رعاية المسنين والتى تأسست عام 1989، موجهاً بقيام مديرية الصحة بأعمال التطهير والتعقيم أسبوعياً لهذه الدور، بالإضافة إلى صرف كمامات وكميات من الكحول ضمن الإجراءات الإحترازية للوقاية من إنتشار فيروس الكورونا.

كما أمر اللواء أشرف عطية برفع تراكمات القمامة المجاورة لمؤسسة تربية البنات والتنسيق مع مديرية الزراعة للقيام بأعمال الحقن لمكافحة النمل الأبيض بعد تفقد المحافظ للمؤسسة من الداخل والخارج، مشدداً على ضرورة قيام مسئولى التضامن الاجتماعي بالمتابعة الميدانية الدورية لمختلف دور الرعاية باعتبار ذلك من الأولويات الإنسانية والوظيفية لتقديم الرعاية لهم معيشياً واجتماعياً وتعليمياً وترفيهياً مع العمل على تلافى أوجه القصور لخلق مناخ إنسانى واجتماعى مناسب للمقيمين بها.

ووجه أشرف عطية، إلى إحالة المسئولين فى مركز التكوين المهنى التابع لمديرية التضامن الاجتماعي إلى التحقيق بعد الزيارة المفاجئة التى قام بها المحافظ للمركز، واكتشافه بيع مصنوعات خشبية لطلاب المدارس بدون إيصالات توريد وذلك للمواجهة الحازمة لأى مخالفات أو فساد مالى وإدارى.