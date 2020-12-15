النواب يبدأ جلسته البرلمانية رغم تأخر موعد انعقادها

بدأت جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بعد تأخر دام أكثر من ساعة، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لحضور الأعضاء.

وشهدت بداية الجلسة تلاوة أسماء النواب المعتذرين عن الحضور، كما أحال المجلس عدد من التشريعات والاتفاقيات المقدمة من الحكومة إلى اللجان البرلمانية المختصة.

وكان المجلس شهد انعقاد عدد قليل من اجتماعات اللجان النوعية، إذ وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب نهائيا على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون، بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

ونصت المادة الأولى على أن يمنح التزام التمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية ميناء السادس من أكتوبر الجاف لشركة ميناء أكتوبر الجاف شركة مساهمة مصرية وشركة المشروع المؤسسة من التحالف الفائز لشركات "السويدي إليكتريك - دي بي شنكر - السويدي للممتلكات اللوجيستية"، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.

كما نصت المادة الثانية على تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة السابقة 30 عاما من تاريخ التشغيل الفعلي للميناء، وكذلك نصت المادة الثالثة على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

كان اللواء عمرو إسماعيل رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، عرض تفاصيل إنشاء أول ميناء جاف يتم تنفيذه في مصر بمدينة 6 أكتوبر لخدمة حركة تداول البضائع والاقتصاد المصري عموما، ودوره في تخفيف ضغط شاحنات النقل على الطرق.

وقال خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنّ المشروع يتم تنفيذه على مساحة 100 فدان، لافتا إلى أنّ المخطط يهدف لربط الميناء بشبكة السكك الحديدية، من خلال إنشاء وصلة تربطه مع خط سكة حديد القاهرة ـ إيتاي البارود.

واستطرد أنّ المشروع سيساهم في زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، ويهدف إلى تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل.

وكانت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ناقشت اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.