مدحت العدل: نويت الترشح لانتخابات نادي الزمالك على مقعد الرئاسة

أعلن السيناريست الدكتور مدحت العدل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نيته الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة على مقعد الرئاسة.

وكتب مدحت العدل، قائلا: "نويت الترشح بإذن الله في انتخابات نادي الزمالك القادمة على مقعد الرئاسة، على أن يتم ذلك بعد دراسة عميقة ومتأنية لكل ما يخص النادي العريق داخليا وخارجيا؛ لاتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة الزمالك"، مؤكدا: "الزمالك فقط".

وتابع الدكتور العدل: "وفقنا الله لما فيه خير الكيان وتاريخه العظيم ومستقبله المشرق إن شاء الله".

مدحت العدل يكشف تفاصيل مكالمته المسربة مع عمرو الجنايني: انزعجت

وكشف "العدل" في وقت سابق، تفاصيل المكالمة المسربة بينه وعمرو الجنايني، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكدا أنه انزعج للغاية من تسريب هذه المكالمة، وليس بسبب مضمونها؛ إذ إنه حتى الآن يصر على ما جاء فيها، لكنه فقط انزعج من فكرة تسريبها.

وأضاف الدكتور العدل: "كان في ألفاظ في المكالمة؛ لأني بكلم صديقي في التليفون، يعني بنتكلم على طول بمنتهى الأريحية، يعني ممكن يكلمني يشتكيلي من بنته وأنا اشتكيله من حاجات شخصية كده، احنا صحاب وبينا علاقات كثيرة، مش أول مرة أكلمه يعني".

وتابع السيناريست: "انزعجت جدا من التسريب، بقينا نخاف نقول مساء الخير، خايف الناس كلها تعرف إني قولت مساء الخير، تحس إنك مكشوف طول الوقت، ده له علاقة بالتكنولوجيا، بس بصراحة شيء مزعج، قبل ما أبعت لأي حد رسالة براجعها أكثر من مرة لتكون فيها لفظ أو حاجة خارجة رغم الصداقة، بسبب التسريبات دي".

وعن إحساس بعض الزملكاوية بالظلم، رد الكاتب والسيناريست، قائلا: إنه لا يوجد شيء يُسمى إحساس، بل هو وقائع: "ظُلم نادي الزمالك واقع وليس إحساس، فيه فرق بين إحساس وواقع، لو إحساس يبقى أنا مريض وأروح أتعالج، بس الواقع بيقول، بتابع كل مباريات كل الدوريات ومش بشوف أي ظلم من اللي بيحصل في ماتش الزمالك".