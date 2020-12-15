حظك اليوم الثلاثاء 15-12-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

نتقسم الأبراج لـ4 أنواع، ويتسم أصحاب الأبراج الترابية بأنهم أصحاب شخصيات عملية جدًا، أما أصحاب الأبراج الهوائية فيمتلكون قدرات عقلية كبيرة تمكنهم من القيام بالأعمال التي تتطلب الذكاء.

وتستعرض "الوطن"، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي من خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل وتنصحك الأفلاك بالتروي وضبط النفس والصبر أمام المستجدات.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

ابتعد اليوم عن المخاطر والمشادات العاطفية واحرص على الاستقامة كي لا تؤخذ عليك أخطاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بالشجاعة والجرأة ويدفعك اليوم نحو كل جديد.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تساعدك الأفلاك أن تكون أكثر تفهما للمشاعر الخافية لدى من يهمك أمرهم.

ومن أبرز مشاهير برج الثور بدرية طلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 24 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يجعلك أكثر تنظيما واعتناء بعملك وبإدارة ما تملك من مال.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

عليك أن تخطط بدقة.. كما أن تفاؤلك وقدرتك على الإقناع هما أدواتك اليوم للتقدم.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك مما يصيبك بالتشوش ومع ذلك تتغلب على كل الضغوط إذا قاومت ميلك للتوتر والاندفاع.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا قد تكون اليوم بحاجة لكل ما تملك من صبر وقوة تحمل في تعاملك مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تميل اليوم نحو الاهتمام بكل صغيرة وكبيرة في عملك وقد تخدمك تطورات مهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة الإيجابي مما يجعلك تتحرك اليوم بكل حيوية وديناميكية ونشاط وتفاؤل.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

تعمل اليوم على تقوية مركزك وتبدو شامخا كملك واثق الخطى.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب مما يجعل الآخرين يشعرون بقيمتك خاصة إذا شعرت أنت بهم وتفهمت مواقفهم.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء ريهام عبدالغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. اهدأ ولا تظهر تذمرا أمام أي تسويف لأعمالك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تدير المشاكل العاطفية والعائلية بهدوء وحكمة، ولا تعاند.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان صابرين، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك أن تبرز مواهبك وتجذب إليك الكثيرين، استفد من ذلك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل العلاقات ويجعلك ذلك تفكر جيدا وتكسب الإعجاب وتعيش حياة أسعد.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب معالي زايد، ويوافق تاريخ ميلادها 5 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وقد يصيبك ذلك ببعض التشوش ومن المهم أن تنتبه لخطواتك وحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تتصرف بمرونة إزاء ما يستجد من تطورات في حياتك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس ماجد الكدواني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك روحا ابتكارية وتميزا في كل عمل تقوم به.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

تجد نفسك اليوم مليئا بالطاقة والرغبة في التواصل مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي مريم فخرالدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر يطالبك بالتحفظ وعدم الإعلان عن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

حاول أن تقاوم مشاعر الإحباط ولا تدعها تسيطر عليك ، وتجنب الزهو بنفسك.

ومن مشاهير برج الدلو المذيعة العالمية أوبرا ونيفري الذي يوافق تاريخ ميلادها 29 يناير

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

ينصحك الوضع الفلكي بالتركيز على دقة الأداء، وقد تميل اليوم للقيام بتنمية أعمال ومن السهل أن تكسب الدعم.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر بمنزل الأصدقاء يمنحك اليوم سحرا وتألقا وحضورا ويدفعك لمناقشة بعض الأفكار مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.