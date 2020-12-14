توقعات الأبراج وحظك اليوم الاثنين14-12-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تسعى الأبراج الفلكية، إلى تحديد التوافق بين الأشخاص من خلال الصفات التي تجمعهم، حيث يهتم علم الأبراج الفلكية بتقديم تحليل مفصل لشخصية الفرد، وفقًا لتاريخ ميلادهم.

وتقدم "الوطن"، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها توقعات الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

توقعات الأبراج لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويدفعك نحو التخطيط لسفر أو تقوم برحلة تمنحك السعادة والاسترخاء.

توقعات الأبراج لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

كسوف الشمس الكلي في منزل الحظ يدفعك اليوم نحو الاهتمام بواجباتك تجاه الأهل والأحباب وتبدو أكثر شجاعة وجرأة من السابق.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 أبريل.

توقعات الأبراج لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

كسوف الشمس الكلي في منزل المدخرات يساعدك اليوم على التخطيط الجيد لتحقق مكاسب أو دعم مالي.

توقعات الأبراج لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تتحرر من ضغوط وتخطط وتفكر في مستقبلك وتهتم بالتفاصيل المؤدية إليه.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 28 أبريل.

توقعات الأبراج لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

كسوف الشمس الكلي في مواجهة برجك، وعليك اليوم أن تدرس ولا تتسرع في اتخاذ قرارات أو توقيع أوراق.

توقعات الأبراج لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وقد تنشأ اشتباكات في محيطك العائلي وهموم متعلقة بمسائل شخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان إيهاب فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

توقعات الأبراج لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس، ما يدفعك لتتحرك اليوم بفاعلية والتزام وتبدو ديناميكيا ومتحمسا.

توقعات الأبراج لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تعدك بوقت ممتع وبتبادل الأفكار مع من حولك، لكن لا تتخط الحدود كي لا يؤخذ أي خطأ ضدك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

توقعات الأبراج لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تظهر صفاتك الإيجابية بصورة أفضل وتتحرك بثقة أكبر.

توقعات الأبراج لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

كسوف الشمس الكلي في منزل الحب يدفعك اليوم للتعامل بلطف وود مع من تحب، وسهم كيوبيد قد يصيب البعض.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة تامر هاشم لاعب درامز فرقة كايروكي وممثل، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

توقعات الأبراج لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بعدم الالتفات لمن يلومك على أخطاء مضت وانظر أمامك.

توقعات الأبراج لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

كسوف الشمس الكلي في مربع برجك وقد يصيبك ذلك بالقلق وتبحث عمن يظهر لك اهتماما وإخلاصا.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

توقعات الأبراج لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

كسوف الشمس الكلي في منزل العلاقات يمدك اليوم باللباقة والدبلوماسية وتقترب بذكاء ممن حولك.

توقعات الأبراج لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تتحسن الأجواء ويساعدك وضع كسوف الشمس الكلي على الاقتراب من الآخرين وتستطيع اليوم أن تناقش وتجادل بلباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان أنور وجدي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

توقعات الأبراج لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

كسوف الشمس الكلي في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تعتني بخطواتك وحساباتك تفاديا للخسائر.

توقعات الأبراج لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تزداد نقاطك الإيجابية وتنجح في أن تكسب الإعجاب والدعم بشرط ألا تتسرع في أقوالك وردودك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان خالد سليم، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

توقعات الأبراج لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

كسوف الشمس الكلي في برجك يجعلك اليوم مبادرا وشجاعا وقد يفتح الباب لحوار مهم.

توقعات الأبراج لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

عاطفيا: كسوف الشمس الكلي في برجك واليوم تتجلى قدرتك على إظهار الكثير من الفتنة والإغراء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ماجد الكدواني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 ديسمبر.

توقعات الأبراج لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

في هذه الفترة تستطيع أن تحرز تقدما إذا كنت تعمل في سرية وكتمان.

توقعات الأبراج لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

كسوف الشمس الكلي في منزلك الثاني عشر مما يدفعك اليوم للتأمل ويساعدك ذلك على ترتيب أفكارك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة جنات، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يناير.

توقعات الأبراج لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

اليوم تعرف كيف توطد علاقاتك وتطورها وتكشف عن موهبة هائلة في التواصل.

توقعات الأبراج لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

كسوف الشمس الكلي بمنزل الأصدقاء يعدك اليوم بصداقات جديدة تجذب اهتمامك وتعرف كيف توطدها.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة زينة، ويوافق تاريخ ميلادها 4 فبراير.

توقعات الأبراج لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

كسوف الشمس الكلي في وضع معاكس وعليك أن تحترس اليوم من التسرع وأن تهتم بصحتك وأن تتجنب العصبية.

توقعات الأبراج لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يصيبك اليوم بالعصبية وعليك أن تسيطر على مشاعرك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة الراحلة سعاد نصر، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مارس.