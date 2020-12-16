الشروط والمستندات.. تعرف على الفئات المستحقة لاستخراج بطاقة التموين

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّه سيتم بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية لـ"الأكثر احتياجًا"، اعتبارًا من مطلع عام 2021، وهم الأرامل والمطلقات وعمال اليومية.

وفي هذا الصدد، ترصد "الوطن"، الفئات المستحقة لاستخراج بطاقة التموين والأوراق المطلوبة لاستخراجها، وذلك وفقًا لبنود القرار رقم (178) لسنة 2017، وهي:

الفئات المستحقة لاستخراج بطاقة تموين

- المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة.

- الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.

- أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل.

- القصر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.

- العمالة الموسمية المؤقتة والعاملين بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقين.

- المهنيون والحرفيون من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة والمتعطلون ومن في حكمهم.

- الحاصلون على مؤهلات دراسية وما زالوا دون عمل بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 800 جنيه شهريًا.

- أرباب معاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص بحد أقصى 1200 جنيه شهريًا.

- العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليهم بحد أقصى 1500 جنيه شهريًا.

الخدمات المقدمة والمستندات المطلوبة

- يتقدم المواطن إلى مكاتب التموين المختصة بطلب أداء الخدمة موضحًا به نوع الخدمة المراد الحصول عليها:

1. استخراج بطاقة جديدة.

2. تعديل بيانات بطاقة ذكية "الوفاة - الطلاق - السفر للخارج - إضافة مواليد - زواج أو معيشة مستقلة".

3. استخراج بطاقة تموينية فصلًا من بطاقة سارية حالية "زواج - طلاق - معيشة مستقلة - الفرد الوحيد المتبقي على قيد الحياة من الأسرة".

4. استخراج بدل فاقد أو تالف.

5. إعادة قيد بطاقة موقوفة "لعدم الصرف - الأفراد العائدين السابق طلبهم الخصم قبل السفر".

6. تحويل البطاقة "من بقال إلى بقال داخل دائرة المكتب - من مكتب إلى مكتب داخل المحافظة - من محافظة إلى محافظة أخرى".

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة جديدة

1- صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

2- صورة بطاقة الرقم القومي لباقي الأفراد المستفيدين،

3- صورة قسيمة الزواج.

4- صورة شهادة الميلاد للأبناء القصّر.

5- صورة البطاقة التموينية الذكية المقيد بها (إن وُجدت).

6- إيصال كهرباء لوحدة المعيشة الكائن بها المثبت على الرقم القومي "سواء باسم طالب الخدمة أو صاحب العقار".

7- المستند الدال على قيمة الدخل في حالة استخراج بطاقة جديدة لأول مرة.