إزالة شجرة آيلة للسقوط خوفا الطقس من السئ في الدقهلية

أزالت رئاسة حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، شجرة أيلة للسقوط وتهدد حياة المارة والمواطنين تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية، فى ضوء رفع درجة الاستعداد للقصوى واتخاذ الإجراءات والتدابير تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية، والتعامل الفوري مع موجة الطقس السيئ، والتواجد الميداني بالشارع للتعامل مع أي ظروف طارئة.

ووجه المحاسب محمد عبدالباقي رئيس حي غرب المنصورة، الثلاثاء، المهندس فؤاد النحاس مدير الحدائق، بإزالة شجرة أيلة للسقوط بمنطقة المشاية السفلية تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية.

وعلى الفور قام قطاع الحدائق بالتوجه لمكان الشجرة المائلة في مشهد ينذر بسقوطها في أي لحظة مما يهدد حياه المارة.

وتابع المحاسب محمد عبد الباقي أعمال شركة النظافة العاملة فى كنس الشوارع والميادين ورفع تراكمات الأتربة والقمامة بالتنسيق مع الورشة الصناعية بحي غرب حيث تم تقسيم العاملين بالشركة لمجموعات تحت إشراف مباشر من كريمة صديق عبد الغفار نائب رئيس الحى ، وتم كنس ورفع الأتربة والمخلفات الصلبة من على جانبي الطريق بمنطقة شارع الترعة ، وشارع مستشفى الصدر ، وشارع النخلة .

يذكر أنه تم التعاقد مع شركة النظافة ضمن الجهود المبذولة لأجهزة المحافظة بهدف القضاء نهائيا على مشكلة التراكمات للأتربة بالشوارع والميادين، حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة لمواطني الدقهلية وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم.

ومن جهة أخرى، تابع عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة طلخا، أمس، سير العمل في نطاق الوحدة المحلية بقرية دميرة، وخلال جولته التفقدية وفي إطار توجيهات محمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا بتحسين البيئة العامة للمواطنين وتوفير أوجه الرعاية وسرعة الاستجابة للشكاوي.

وتبين وجود بعض المعدات المخزنة تشمل لوادر وجرارات مقامة على قطعة أرض بور بزمام دميرة، كما تبين وجود براميل معروضة للبيع على حرم الطريق.

واستدعى "سعد" على الفور مسئولي الوحدة المحلية والجمعية الزراعية لتحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وطلب نائب رئيس مركز ومدينة طلخا تحرير محاضر تبوير وتشوين وبيئة ورفع كافة المعدات المخزنة بالقطعة وابعاد البراميل عن حرم الطريق.

وأكد أن تعليمات محافظ الدقهلية بالعمل المستمر لضمان الحفاظ على الأرض الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة بشأن أي مخالفات.