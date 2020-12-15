وجدان تحيي "مشروع وردة" السبت المقبل.. إليك التفاصيل

تستعد الفنانة وجدان لإحياء حفل غنائي بعنوان "مشروع وردة" الأسبوع المقبل، وهو مشروع غنائي طربي يعيد تقديم أغاني المطربة الكبيرة الراحلة وردة تقديرًا لمشوارها الفني، كما تستعد لتقديم بعض من أعمال فناني الجيل الحالي مثل أنغام وأصالة وشيرين، فضلًا عن تقديم بعض من أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبدالحليم حافظ.

موعد وتفاصيل حفل وجدان

يقام الحفل يوم السبت المقبل الموافق 19 ديسمبر الحالي، في تمام الساعة 7:30 مساءً في قاعة الحكمة، وتفتح الأبواب بدءًا من الساعة 7 مساءً.

أسعار تذاكر حفل وجدان

وتحدد سعر التذكرة بـ67 جنيهًا من شباك تذاكر ساقية الصاوي، ويمكنك الحجز يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً، و72 جنيهًا حال الحجز أون لاين عن طريق الموقع الإلكتروني للساقية.

طريقة حجز التذاكر أون لاين

- ادخل على الموقع الإلكتروني لساقية الصاوي.

- سجل الدخول، وإن لم يكن لديك حساب حالي أنشئ حسابًا جديدًا.

- املأ بعض البيانات الأساسية مثل الاسم وتاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني والعنوان ورقم الهاتف وتحديد كلمة مرور.

- اضغط على خانة "حجز تذكرتك" بداخل رابط الحفل.

- اختر مقعدك من بين المقاعد الملونة باللون الأخضر.

- اختر طريقة الدفع سواء عن طريق خدمة فوري خلال ساعتين من استلام الكود أو باستخدام الفيزا.

- بعد ذلك تصلك رسالة عبر الهاتف والبريد الإلكتروني تتضمن لينك التذكرة لدخول الحفل.

وبدأت أولى خطوات مشروع وردة بحفل في 2017 - 2018 تحت اسم "وردة - بليغ"، إذ قدّم الحفل أغاني وردة من ألحان الموسيقار العبقري بليغ حمدي فقط في حفل اتسم بالحضور الكبير، ولقي أصداء مؤثرة من الجمهور لنجاح الحفل.

وجدان مطربة بدأت بالدراسة بمعهد الموسيقي العربية عام 2011، ثم انضمت لفرقة المصريين عام 2013 حتى الآن بقيادة الموسيقار هاني شنودة، وانضمت لاستديو الفنان محمد صبحي والعديد من الفرق الموسيقية الأخرى.

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