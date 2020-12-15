توقعات بارتفاع مبييعات السيارات العاملة بالكهرباء في الصين بنسبة 40%

أعلنت الرابطة الصينية لمصنعي السيارات، أن مبيعات السيارات التى تعمل بالكهرباء، سترتفع بنسبة 40% في عام 2021، إلى 1.8 مليون سيارة، وذلك بفضل السياسة التي تتبعها تسلا في الصين، من خلال التوسع في الإنتاج المحلي وتخفيض الأسعار.

وقالت الرابطة الصينية لمصنعي السيارات في بيان لها، إن مبيعات السيارات الجديدة بجميع أنواعها، بنسبة 4% في العام المقبل إلى 26.3 مليون سيارة، مسجلا أول نمو منذ 4 سنوات، وذلك بفضل الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد المحلي.

وتتوقع الجمعية أن تزيد عدد مركبات الركاب 21.7 مليون سيارة، بزيادة 8% عن هذا العام 2020، وتتوقع أن تزيد مبيعات المركبات التجارية إلى 4.6 مليون سيارة فى العام المقبل 2021، ومن المتوقع أن تتجاوز مبيعات السيارات الجديدة 30 مليون سيارة بحلول عام 2025.

أما بالنسبة للعام الجاري 2020، توقعت الجمعية الصينية لرابطة مصنعى السيارات انخفاض المبيعات بنحو 2% الى 25.3 مليون سيارة، وبلغت مبيعات السيارات الجديدة فى الصين ذروتها فى عام 2017 حيث بلغت عدد مبيعات السيارات 28.88 مليون سيارة، وتواصل الرقم فى الانخفاض منذ ذلك الحين حيث وصل الى 25.76 مليون سيارة فى عام 2019.

وارتفعت مبيعات نوفمبر من العام الجارى 2020 بنسبة 12.6% على أساس سنوى لتصل الى 2.77 مليون سيارة، مع زيادة مبيعات سيارات الركاب بنسبة 11.6% الى 2.29 مليون سيارة، والمركبات التجارية بنسبة 18% الى 470 ألف سيارة، وتضاعفت مبيعات السيارات التى تعمل بالكهرباء فى ذلك العام لتصل الى 200 ألف سيارة ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 8% لتصل الى 1.3 مليون سيارة قبل نهاية هذا العام باجمالى مبيعات السيارات التى تعمل بالكهرباء منذ بداية هذا العام 2020.

الجدير بالذكر أنه فى عام2017 بدأت الصين في دراسة الموعد النهائي لحظر انتاج وبيع السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي، ولكنها لم تحدد الموعد حتى الآن، ولكن قال مسؤول صناعي في الشهر الماضي إن مبيعات سيارات الطاقة الجديدة ستشكل 50% من مبيعات السيارات الجديدة في الصين أكبر سوق للسيارات في العالم بحلول عام 2035.