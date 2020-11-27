التحقيق في شكاوى 115 ألف سيارة من تسلا تتعلق بخلل في أنظمة التعليق

مازالنا نتابع كل جديد في عالم السيارات الكهربائية والمشاكل الجديدة التي تظهر كل يوم وعيوب الصناعة سواء في البرمجة أو البطاريات التي تشتعل من تلقاء نفسها، بالإضافة إلى آراء المتخصصين في قطاع الاقتصاد والطاقة، والاستدعاءات العالمية الصادرة من هيئة NHTSA والدعاوى القضائية الجماعية على شركات السيارات الكهربائية.

وجاء آخر استدعاء من نصيب شركة تسلا الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، حيث استدعت NHTSA هيئة السلامة الوطنية على الطرق السريعة أكثر من 115 ألف سيارة للتحقيق من أنظمة التعليق الأمامية التى تسبب خطر على الطرق، وعلقت NHTSA "يبدو أن الشكاوى تشير إلى اتجاه متزايد، حيث تم الإبلاغ عن ثلاث حوادث على سرعات الطرق السريعة خلال الأشهر الثلاثة الماضية".

وفي 20 نوفمبر، تم رفع دعوى قضائية جماعية ضد تسلا في المحكمة الجزئية الأمريكية في كاليفورنيا، بشأن قضايا أنظمة التعليق في سيارات تسلا طراز S و X تدعي أن المركبات بها عيوب فى أنظمة التعليق قد تؤدى الى حادث، حسبما ذكرت رويترز.

وفى بيان من تسلا فى 2016، نفت وجود أي خلل في الأمان في تعليق الموديل X أو الموديل S، لكنها أقرت بأن NHTSA طلبت من الشركة تقديم معلومات غير رسمية حول حالات التعليق دون فتح تحقيق رسمي.

وفى نوفمبر 2020 تم فتح تحقيق رسمي للتحقيق في مشاكل أنظمة التعليق المتزايدة، لم تكن هذه هي المشكلة التى واجهت تسلا فقط، بل واجهت مشاكل أخرى تتعلق بأحزمة البطاريات التي رصدت فى فيديوهات وصور وهي تشتعل بدون سبب في أماكن الحرارة بها معتدلة الى حد ما.

وأقر بعض من المستهلكين بوجود 22 عيبًا آخر فى سيارات تسلا بخلاف البطاريات وأنظمة التعليق، منها مشكلة تتعلق بتقفيل السيارات وبالأخص فى زجاج السيارة، حيث تم رصد فيديوهات وصور توضح تطاير الزجاج الخلفي وسقف السيارة المصنوع من الزجاج على الطريق العام.