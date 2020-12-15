عضو مجلس الشيوخ: الانتخابات شهدت درجة كبيرة من المنافسة بين المرشحين

قال النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ، إن انتخابات مجلس النواب، جرت في منافسة كبيرة جدا، ولم يتمكن الكثير من المرشحين، من الحصول على النسبة المطلوبة بالجولة الأولى، وهذا يعني أن درجة التنافسية كانت عالية بشكل كبير.

وأضاف "تهامي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن"، المذاع على شاشة "extra news"، الأمر الثاني أن النتائج سحقت الكثير من الشائعات، فهناك بعض المرشحين، الذين يمكن توصيفهم بأنهم معارضين بشدة، نجحوا وتمكنوا من دخول البرلمان، الذي يتميز هذه المرة، بوجوه وأفكار ومناهج مختلفة، فالتنوع الحزبي موجود وحاضر.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: أن العلاقة بين المرشح ودائرته، أقوى بكثير من علاقة الحزب بدائرته الانتخابية، بمعنى أن الحزب الذي تمكن من الحصول على مقاعد بالمجلس، كان بسبب وجود نواب أقوياء على الأرض، وهذا هو المنهج القديم الذي كان موجودا في مصر، في الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينات.

وأوضح أن يكون المرشح نائبا قويا، وحزبه يتمكن التواجد من خلال هذا النائب، فهذا عرف، حتى حزب الوفد كان يقوم ببناء لجانه المركزية، من خلال تواجد نائب قوي، ثم يتم بناء لجان الوفد، سواء في الأقسام أو القري أو الأحياء".

واستطرد: "بالتالي أتصور أن فكرة الحياة الحزبية بشكلها المطلق، مرتبطة بشكل أساسي بقناعة الناخبين بضرورة انتخاب برنامج وليس شخص".

وأردف أنه ألتحق بمجلس الشيوخ، نتيجة تواجده بالقائمة الوطنية من أجل مصر بانتخابات مجلس الشيوخ، وطبقا للتجربة التي مر بها، فيعتقد أنها كانت تجربة جيدة، والاختلافات العنيفة التي كانت بين بعض الأحزاب والتيارات وغيره، زالت تماما من خلال التواجد سويا في هذه القائمة، نظرا لأن هذا الوطن يستحق في هذا التوقيت أن نكون أكثر تكاتفا وتعاونا من أجل الحفاظ عليه وعلى مقدراته في المستقبل.

ولفت: "عندما نتابع ما يحدث حولنا في الجهة المجاورة سواء في سوريا أو العراق، فأعتقد ان هذا التوقيت بذات محتاج إلى التكاتف والتعاون من أجل الاستمرار في ممارسة حياة نيابية عاقلة وهادئة".