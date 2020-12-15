استمرار تعطيل الدراسة في 3 مدن بالبحيرة بسبب سوء الطقس غدا

لليوم الثاني على التوالي، قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار تعطيل الدراسة غداً الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، بالنسبة للطلاب والمعلمين، بنطاق مراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار، بسبب توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية.

وأضاف المحافظ، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل، وفقًا للاحتياجات التي يحددها مديرو المدارس والإدارات.

وكان محافظ البحيرة قد أعلن تعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق مراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار.

ومن المتوقع أن يسود غداً طقس معتدل على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، وبارد على شمال البلاد شديد البرودة على جنوب البلاد ليلاً، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية.

وتستعرض "الوطن" حالة الطقس المتوقعة وأماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة، وموعد انتهاء تقلبات الطقس، كالتالي:

الأربعاء 16 ديسمبر

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة غدا على عدد من المناطق وهي: كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، الشرقية، الاسماعيلية، السويس، العريش، رفح.

كما أضاف خبراء هيئة الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على عدد من المناطق وهي: الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الغربية، المنوفية، رأس سدر، نخل، كاترين، وبعض المناطق من القاهرة الكبرى.

كما أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد، وهي: الفيوم، بني سويف، المنيا، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

الخميس 17 ديسمبر

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وهي: رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح والإسكندرية.

كما أوضح خبراء هيئة الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة يوم الخميس بنسبة 30% على مناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة بنسبة 40% على مناطق من الوجه البحري، ويكون هناك كثافة في الشبورة المائية على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

الجمعة 18 ديسمبر

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا على السواحل الشمالية في عدد من المناطق وهي: الإسكندرية، مطروح، رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح، وسقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من الوجه البحري، ويكون هناك كثافة في الشبورة المائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية أن طقس البلاد يشهد حالة من عدم الاستقرار متأثرا بمنخفض جوي، والذي يستمر عدم الاستقرار حتى مساء يوم الأربعاء، على أن تتحسن حالة الطقس بدءا من يوم الخميس المقبل والذي يشهد سقوط أمطار خفيفة على عدد من المناطق، وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين مناشدة إياهم اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سقوط أمطار غزيرة.