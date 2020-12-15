أمين عام الأطباء: اللقاح الصيني ضد كورونا آمن عن الأمريكي

قال الدكتور أسامة عبدالحي أمين عام نقابة أطباء مصر، إن كل ما يخص اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا المستجد، الذي حصلت عليه مصر مؤخرا، يعد لقاح تقليدي لحث الجهاز المناعي، لتكوين أجسام مضادة ضد الفيروس.

وأكد أن اللقاح من الناحية العلمية، ليس هناك غبار على استعماله، كما أن له درجة أمان عالية، مشيرا إلى أن هذا رأيه الشخصي، بعد التباحث مع المتخصصين وأساتذة الصدرية، حول أنواع اللقاحات الموجودة حاليا، سواء الصيني أو الأمريكي.

وأضاف أمين عام نقابة الأطباء، خلال لقاء له بتقنية "الزوم"، أن اللقاح الذي قامت مصر بإحضاره من الصين، هو لقاح تقليدي، وليس هناك أي خطورة لأخذه، وفي حالة الاتفاق على عدم خطورته، يجب إعطاءه لكل أفراد الطاقم الطبي، ثم كبار السن (فوق الـ70 عاما) أولا ثم أصحاب الأمراض المزمنة.

وعن فرضه إجباريا على الأطباء، قال هي مسألة تخضع لوجهات نظر ولحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هناك بعض الدول من أجل حماية مواطنيها، تقوم بإجبارهم على أخذ بعض اللقاحات، مثل شلل الأطفال أو غيره، أما عن الرأي الرسمي للنقابة، أكد عبدالحي، أن الأمر سيتم طرحه على اجتماع مجلس النقابة الجمعة المقبلة.

وتابع: "أرى أنه يجب علي جميع أفراد الأطقم الطبية، أخذ اللقاح، وفي حالة اعتراض أحد منهم، يجب أن يكون الامتناع على مسئوليته الشخصية ويجب مناقشته فيه".

وعن اللقاح الأمريكي، أكد أنه يعمل بطريقة أخرى، وهي التأثير علي الحمض النووي، حيث يعمل على الجزء الخاص بخلايا الإنسان، لحثها على تخليق أجسام مضادة، لمساعدته في التعامل مع الفيروس، مشيرا إلى أن هناك بعض القلق لبعض العلماء من التلاعب فى (الحمض النووي) ولهم الحق في هذا.