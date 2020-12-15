بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح مرسى المعديات النيلية بالأقصر

عاش أهالي مدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء، ساعات من الفرحة والسعادة مع افتتاح المرسى الجديد للمعديات النيلية، بتكلفة إجمالية تقترب من 30 مليون جنيه.

وأنطلقت أول رحلة للمعدية النيلية، تحمل محافظ الأقصر وعدداً من قيادات المحافظة والمسؤولين عن المرسى، من البر الشرقي إلى البر الغربي، وسط مسيرة كبيرة من المراكب الشراعية واللانشات النيلية.

وتزين المرسى الجديد والمعديات بالبالونات والزهور وأشجار الزينية، التي انتشرت في أرجاء المرسى المجاور لمستشفى الأقصر العام، فيما وزع القائمون على المرسى والمعديات الورود والهدايا البسيطة على الركاب، احتفالاً بهذه المناسبة.

وشارك فى الافتتاح المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ونائبه محمد عبد القادر خيري، واللواء أشرف منير، حكمدار الأقصر، ومحمد عبد الفتاح آدم، السكرتير العام للمحافظة، واللواء دكتور عماد أبو العزايم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد عمرو حسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس أسعد مصطفى، مدير عام مديرية الطرق والنقل، ورؤساء المدن، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

ويأتي مشروع المرسى في إطار أعمال تطوير محافظة الأقصر، وتطبيق الهوية البصرية للمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في المؤتمر الوطنى الثالث للشباب في 2017، وبعد تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتنسيق مع الجامعة الألمانية، حيث تم اختيار محافظة الأقصر لتطبيق مشروع الهوية البصرية.

وجاء نقل مرسى المعدية، التي تم افتتاحه اليوم الثلاثاء، بعد حوار مجتمعي، شارك فيه جميع طوائف المجتمع الأقصري، ويساهم المرسى في رفع مستوى حركة النقل النهري بين البرين الغربي الشرقي، وذلك في إطار السعي لتخفيف العبء على المواطنين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة في مجال النقل والمواصلات، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات العامة المرتبطة بالقطاع السياحي بالأقصر، بما يليق بالشكل الحضاري للمحافظة.

ويتكون مشروع المرسى الجديد من عدد 2 "بنتون"، وهو عبارة عن جسم المرسى المعدني الطافي على المياه، بأبعاد 15 متراً في 8 أمتار، وتم عمل استراحات بمظلات، وعدد واحد منفذ "كشك" لتحصيل رسوم عبور النيل وتذاكر المعدية، كما تم إنشاء سور يتماشى مع الهوية البصرية للمحافظة على كل "بنتون"، وتتصل البنتونات بالبر عن طريق 2 كوبري معدني، بطول 18 متراً، كما تم عمل ممر نزول بعرض 1.8 متر، لخدمة المواطنين، مع مراعاة الأشخاص ذوى الأعاقة، مع استغلال أسفل المرسى كمخزن لإدارة الممشى.