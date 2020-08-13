أهالي ضحايا المعدية الغارقة بالبحيرة يتجمعون في انتظار تسلم الجثامين

تجمع المئات من أهالي غرقى معدية بالرياح البحيري، أمام قرية دمشلى التابعة لمركز كوم حمادة، بالبحيرة، على ضفتى الرياح انتظارا لخروج جثامين الضحايا، فى الوقت الذى تجمع فيه أهالى القرية فى محيط المعدية الغارقة.

وكانت معدية نقل أفراد وسيارات، غرقت بالرياح البحيرى، قبل فجر اليوم، أمام قرية دمشلى التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة، وجار البحث عن مفقودين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بغرق معدية بمياه الرياح التوفيقي، تقل 3 سيارات على الأقل بينهم سيارة طباخ بمعداته والعاملين معه، وتحركت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث.

وانتشرت قوات الإنقاذ النهري على ضفتي الرياح التوفيقى، بحثا عن غرقى ومفقودين.