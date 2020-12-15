البحوث الفلكية توضح مقاييس اختبارات قوة الزلازل وشعور المواطنين بها

كشف الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيزوفيقية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك عدد من المقاييس، تتخذها عدد من الدول، لرصد وتتبع الزلازل والهزات الأرضية، وكذلك رصد مدى شعور المواطنين بها.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن هناك مقياس لقوة الزالزال، وهي "ريختر"، وهناك مقياس آخر، ويتم العمل به بعدد من الدول التي تتعرض دوما للزلازل، وهو "الشدة": "زلزال النهارده الذي تم تسجيله مساء اليوم، كان 3.8 درجة على مقياس ريختر"، و5 على مقياس الشدة، وهو لمعرفة مدى شعور المواطنين به.

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هناك معادلات آخرى لحساب قوة الزلزال وشدته، مشيرا إلى أنها ليست طردية، موضحاً أن مقياس الشدة، لا يعمل به أحد من دول المنطقة العربية ولا أوروبا، مشيراً إلى أن الدول التي تعمل به هي اليابان ومدن شرق آسيا.

البحوث الفلكية: مقياس الشدة لزلازل يقاس لا يتم العمل به في مصر

وأوضح أن الهزة التي حدثت في العقبة اليوم، تمت في منطقة حليج العقبة بدولة الأردن، جنوب شرق العقبة بـ12 كيلو، موضحا أنه بعيداً عن مدينة شرم الشيخ، موضحا أن محطات الرصد التابعة للشبكة القومية للزلازل، تسجل يوميا عدد من الهزات الأرضية التي لا تزيد قوتها عن 2 درجة على مقياس ريختر، مؤكداً أنها ليس لها تأثير أو ضرر.

وتابع القاضي، أن هناك 77 محطة رصد للهزات الأرضية والزلازل في مصر، منتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، مؤكداً أنها يتم تحديثها دورياً بأحدث الإمكانيات والأجهزة والمعدات الحديثة للرصد اللحظي لكل الهزات، مشيراً إلى أن هناك تنسيق تام يجرى بين الشبكة القومية لرصد الزلازل وجميع الشبكات الموجودة بالمنصة بالدول الآخرى، لمتابعة جميع إحداثيات الزلازل وتحليل بيانتها بدقة.