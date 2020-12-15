عاجل.. تعطيل الدراسة بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بالجيزة غدا

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تعطيل الدراسة غدا الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وموجه سقوط الأمطار، التي من المتوقع أن تتعرض لها المحافظة، وذلك وفقا للتقارير الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية.

جاء ذلك القرار، حفاظًا على سلامه الطلاب، وعدم تعرضهم لأي أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية، وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة، والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس، والآثار السلبية الناجمة عنها، مؤكداً على رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود غدا الأربعاء طقس معتدل نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على تلك المناطق، وتكون حركة الرياح معتدلة، بينما يكون الطقس دافئ نهارا وبارد ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وعن طقس يوم الخميس فمن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا وبارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال سيناء، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وجاءت درجات الحرارة كما يلي:درجات الحرارة يوم الأربعاء 16 ديسمبرالقاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15 .

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الخميس 16 ديسمبرالقاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 11.